Львов с тремя игроками на просмотре отправился на сбор в Турцию

Футболисты и тренерский штаб "Львова" 24 января вылетели на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Главный тренер команды Егише Меликян взял на сбор 20 футболистов, которые и будут готовиться ко второй части чемпионата.

С командой полетели Герман Пеньков, Богдан Сарнавский, Никита Татарков, Игорь Гончар, Сергей Люлька, Сергей Борзенко, Антон Братков, Владислав Приймак, Жонатан, Сабино, Баяно, Шина, Алваро, Ренан, Пернамбуко, Ярослав Богунов, Назарий Нич.

Также на сбор полетели три игрока, которые находятся на просмотре.

Команда в Турции пробудет три недели. Уже известны четыре спарринг-партнеры, с которыми "сине-золотые львы" сыграют на сборах в Турции.