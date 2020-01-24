Мэр Львов Садовый: Карпаты всех нас с вами переживут, не переживайте. Все будет хорошо

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, почему он не присутствовал на заседании Львовского городского совета, на котором не поддержали передачу "Карпатам" части территории стадиона "Украина".

"Меня не было во второй половине дня на пленарном заседании, потому что я должен заниматься всем городом. Я смотрел, кто и как голосовал. Мне обидно, что взбаламутили ситуацию. "Самопомощь" дала больше всего голосов, но не все присутствовали, так как этот вопрос решался после обеда, а в это время явка не такая большая.

На следующем пленарном заседании я буду настаивать, чтобы этот вопрос рассматривался одним из первых, пока все депутаты в сессионном зале. Я бы не делал из этого большой проблемы: стадион есть, "Карпаты" им пользуются, политическое решение о закреплении участка есть. Депутаты просто волнуются, перед выборами, может, имеют какие-то другие свои ориентации. "Карпаты" есть и будут.

Возможно, у Козловского есть частные средства, тогда пусть берет под опеку. Горсовет должен заниматься всеми видами спорта. У нас нет таких больших возможностей, чтобы финансировать частные футбольные клубы или брать их на баланс. Быть владельцем футбольного клуба — не функция городской власти. "Карпаты" всех нас с вами переживут, не переживайте — все будет хорошо", — сказал Садовый.