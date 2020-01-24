Депутаты во Львове инициируют принятие ФК Карпаты в собственность города

Депутат Львовского городского совета и президент ФК "Рух" Григорий Козловский заявил, что на следующую сессию подготовит проект постановления, которым предложит депутатам принять ФК "Карпаты" в собственность города и принять 5-летнюю программу с выделением для клуба по 50 млн в год.

Козловский убежден, что инициатором и коммуникатором в ситуации вокруг кризиса в ФК "Карпаты" должен стать городской совет Львова.

Городской совет сделает вклад деньгами, если мы действительно любим эту команду. И посмотрите, как кто голосовал, начиная с городского головы. Это и есть спасение "Карпат"! ...Будем регистрировать постановление и инициировать принятие клуба на баланс города, в управление, чтобы это была действительно народная команда. И - 250 млн на 5 лет. Слабо? А я увижу, кто любит "Карпаты", а кто - не любит.

Козловский пошел дальше и сообщил, как должен работать ФК "Карпаты" в городской собственности.

"Организуем пул из людей, которые разбираются в футболе, в том числе из ветеранов, настоящих болельщиков "Карпат", - рассуждает Козловский.

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Президент "Руха" также пригласил болельщиков на следующую сессию городского совета.

Не сидеть дома за компьютером - так победы не получишь. Если хотим спасать - давайте спасать. Вот мы и увидим, кто любит Карпаты, а кто просто так ...поговорить.

Поддержал идею Козловского коллега-депутат Петр Адамик. Он призвал действующее руководство, владельца "Карпат", отдать клуб городу.

"С целью сохранения львовского футбола я бы хотел, чтобы менеджмент, ведущий "Карпаты", не мучил ни болельщиков, ни своих игроков, ни львовский футбол, а сказал: "Мы не готовы, - говорит избранник Футбол NEWS. - Хотим передать это бремя или эту радость Львовском городскому совету". Тогда мы создадим ЛКП "Карпаты" и будем все вместе искать меценатов. Потому что это очень безответственно: "Дайте нам 8 га земли и мы возродим "Карпаты".