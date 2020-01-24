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Депутаты во Львове инициируют принятие ФК Карпаты в собственность города

Премьер-лига
(1 голосов)

Козловский зовет болельщиков на сессию

Депутаты во Львове инициируют принятие ФК Карпаты в собственность города
Новина українською

Депутат Львовского городского совета и президент ФК "Рух" Григорий Козловский заявил, что на следующую сессию подготовит проект постановления, которым предложит депутатам принять ФК "Карпаты" в собственность города и принять 5-летнюю программу с выделением для клуба по 50 млн в год.

Козловский убежден, что инициатором и коммуникатором в ситуации вокруг кризиса в ФК "Карпаты" должен стать городской совет Львова.

Городской совет сделает вклад деньгами, если мы действительно любим эту команду. И посмотрите, как кто голосовал, начиная с городского головы. Это и есть спасение "Карпат"! ...Будем регистрировать постановление и инициировать принятие клуба на баланс города, в управление, чтобы это была действительно народная команда. И - 250 млн на 5 лет. Слабо? А я увижу, кто любит "Карпаты", а кто - не любит.

Козловский пошел дальше и сообщил, как должен работать ФК "Карпаты" в городской собственности.

"Организуем пул из людей, которые разбираются в футболе, в том числе из ветеранов, настоящих болельщиков "Карпат", - рассуждает Козловский.

Читайте такжеЯщишин: Президент Руха Козловский агитировал депутатов не поддерживать вопрос Карпат

Президент "Руха" также пригласил болельщиков на следующую сессию городского совета.

Не сидеть дома за компьютером - так победы не получишь. Если хотим спасать - давайте спасать. Вот мы и увидим, кто любит Карпаты, а кто просто так ...поговорить.

Поддержал идею Козловского коллега-депутат Петр Адамик. Он призвал действующее руководство, владельца "Карпат", отдать клуб городу.

"С целью сохранения львовского футбола я бы хотел, чтобы менеджмент, ведущий "Карпаты", не мучил ни болельщиков, ни своих игроков, ни львовский футбол, а сказал: "Мы не готовы, - говорит избранник Футбол NEWS. - Хотим передать это бремя или эту радость Львовском городскому совету". Тогда мы создадим ЛКП "Карпаты" и будем все вместе искать меценатов. Потому что это очень безответственно: "Дайте нам 8 га земли и мы возродим "Карпаты".

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В статье: Рух (Львов) Карпаты (Львов) стадион Украина Ростислав Ящишин Григорий Козловский Львов
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Комментарии (7)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
24.01.2020 в 15:54
Віддайте вже нарешті Козловському ті Карпати) Він їх з дитинства поважає, та й плече інколи підставляє...))
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Drovko (Lviv)
24.01.2020 в 15:57
після заяви Яцищина я щось сумніваюся. що буде підставляти їм плече і надалі. Якщо звісно хоч трохи себе поважає.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.01.2020 в 15:25
потом 70 лямов в год, потом - 100... выкупи клуб и содержи, а деньги нужно на более значимые цели расходовать
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Nelviv`yanyn (На жаль)
24.01.2020 в 15:09
На футболе свет клином сошелся? Некуда деньги потратить? Или находят покупателей или пусть исчезают.
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Drovko (Lviv)
24.01.2020 в 15:06
Вилами по воді писано то все. І ніхто 50млн. не дасть. Тут людям на інсулін не вистачає...І потім: а хто тим депутатам отак просто віддасть клуб? Димінський? Коломойський? Сумніваюся. Є ще дуже багато АЛЕ...до тогож львівський футбол, це не тільки Карпати. І до Карпат справжніх нинішній клуб відношення немає жодного.
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Serega1111 (Киев)
24.01.2020 в 15:15
Да он походу троллит..
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III (Lviv) (Львів)
24.01.2020 в 16:01
Так, суто для лікбезу, в часи совка клуби не мали статусу юр.осіб, тому, якщо виходити з твоєї логіки (хоча в твому випадку не дуже доречне слово), то в нас усі команди не старші початку 90-х років.
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