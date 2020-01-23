Ящишин: Президент Руха Козловский агитировал депутатов не поддерживать вопрос Карпат

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин прокомментировал решение Львовского горсовета не поддержать передачу львовскому клубу земли стадиона "Украина".

"Как известно, мэр Львова Андрей Садовый пригласил руководство клуба на встречу в ратушу на кофе, где мы довольно конструктивно пообщались о проекте реконструкции стадиона и связанных с ним вопросах, в частности – о необходимости оформления аренды земли, что должно дать толчок для развития клуба.

Отмечу, что хоть и была острая дискуссия по некомфортным вопросам для обеих сторон, и в целом, после многолетнего непонимания друг – друга, в итоге выглядело, что общее видение развития "Карпат" во Львове таки есть, что, в свою очередь, вселяло оптимизм накануне голосования.

Попутно искренне благодарю всех, кто много работал, чтобы проект реконструкции был создан и презентован, в частности – и Андрей Иванович, который в итоге поддержал идею проекта и даже неоднократно предлагал депутатскому корпусу сделать то же самое.

Однако беда пришла оттуда, откуда ее точно никто не ожидал.

Очень больно об этом говорить, но должны, в частности, "поблагодарить" известному депутату городского совета, президенту еще одного львовского футбольного клуба, который откровенно и активно агитировал депутатский корпус не поддерживать вопрос "Карпат".

Именно тому депутату, который недавно признался в безграничной любви к "Карпатам", цитирую:

"Во Львове должна быть народная команда. Владельцами которой действительно должен быть народ, областная и городская власти, бизнесмены. Мы, львовяне, делаем одно большое дело. Я мечтаю о футбольной вертикали во Львове, вершиной этой пирамиды были, есть и будут "Карпаты".

Я хочу, чтобы в нашем городе была команда, которую все будут любить не словами, а деньгами. Кто сколько может. Я мечтаю о народной команде. Должны подключиться и город, и область, и бизнесмены. Сколько соберем, такого уровня получим команду. Но это будет наша команда.

Мы заставим, научим и поможем любить эту команду".

Что касается будущего "Карпат", то судьба клуба будет решена в ближайшее время. Но сотни воспитанников клуба, их родители, болельщики уже знают, кого благодарить за такую ​​"помощь" и чего стоят эти слова", – сказал Ящишин.