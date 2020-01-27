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Сравнить середнячков Украины и Словакии: Спартак - Олимпик 0:1. Обзор товарищеской игры

Премьер-лига
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"Блюдечко" Шахабу, точный удар Пасича и момент от кипера

Сравнить середнячков Украины и Словакии: Спартак - Олимпик 0:1. Обзор товарищеской игры
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Вчера донецкий "Олимпик" провел 4-й матч на тренировочном сборе в Турции и получил 4-ю по счету победу.

Соперником украинской команды был словацкий "Спартак" из города Трнава. Команда идет на 6 месте в своем чемпионате (всего - 12 команд).

Читайте такжеДонецкий Олимпик одерживает минимальную победу над Спартаком

26.01.2020 г. Товарищеский матч

"Спартак" (Словакия) - "Олимпик" (Украина) - 0:1

Гол: Шахаб (30).

"Олимпик": Альими (Чекотун 45), Ксенз (Имер 60), Гришко (Лукьянчук 60), Зотько (Снурницин 60), Пасич, Цимбалюк (Вербная 70), Романовский (Завийский 60 '), Кравчук (Политыло 60), Чогадзе (Тейшейра 60), Балашов (Кравченко 60), Шахаб (Матар 60).

Видеообзор матча

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В статье: Товарищеский матч Олимпик (Донецк) Спартак (Трнава) тренировочный сбор
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