Защитник Днепр-1 указал на разницу своей команды с Ягеллонией

Защитник спортклубовцев Сергей Логинов подвел итоги контрольного матча против польской "Ягеллонии":

- Продолжаются сборы, много тренировок и накапливается усталость. Мы играли на еще более "не свежих" ногах, чем это было в первом спарринге. Но ничего, проверили себя против хорошего соперника. Правда, мы сейчас с ним в разном состоянии, ведь у поляков чемпионат стартует уже буквально через неделю, поэтому они свежие, особенно чувствовалось по первому тайму - они действовали быстрее и мы за ними не успевали.

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Но в любом случае, чем больше мы будем играть против сильных соперников, тем лучше будем прогрессировать даже на сборе, поэтому такие спарринги нам идут только в плюс. И лучше сыграть с сильным соперником, даже уступить ему, все это идет нам в "копилку". А во втором тайме, по моему ощущению, мы хорошо сдерживали контратаки, больше владели мячом и создали больше остроты у ворот соперника.

- Говорят, что результат на сборе не так важен, но именно от тебя шли подсказки партнерам, что обязательно надо забить. Насколько это важно на сборах?

- Конечно, мы все - профессиональные спортсмены и выходим на поле, чтобы побеждать, но сейчас нам этого не удалось сделать. Однако надо трезво оценивать ситуацию, ведь действительно, мы хотим победить, однако в контрольных матчах мы преследуем массу различных футбольных нюансов.