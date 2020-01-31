Вакула не хочет возвращаться из Шахтера в Мариуполь

Полузащитник донецкого "Шахтера" Владислав Вакула рассказал о своих впечатлениях от сбора с "оранжево-черными".

Игрок уверяет, что от поездки в Турцию у него - море положительных эмоций.

"Очень приятно работать с такими мастерами своего дела. Нужно набираться опыта, пытаться соответствовать уровню этих игроков. Очень качественные исполнители.

Хочется остаться в команде. Пока не знаю, останусь ли, или вернусь в "Мариуполь". Тренерский штаб будет решать. Надеюсь на положительный результат". - сказал Вакула.

Напомним, что в августе 2019 донецкий "Шахтер" выкупил контракт Владислава в ФК "Мариуполь". Притом "горняки" оставили Вакулу в аренде его бывшего клуба, но сейчас взяли с собой на первый зимний сбор.