  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вакула не хочет возвращаться из Шахтера в Мариуполь
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вакула не хочет возвращаться из Шахтера в Мариуполь

Премьер-лига
(1 голосов)

Будучи на контракте в донецкой команды

Вакула не хочет возвращаться из Шахтера в Мариуполь
Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Владислав Вакула рассказал о своих впечатлениях от сбора с "оранжево-черными".

Игрок уверяет, что от поездки в Турцию у него - море положительных эмоций.

"Очень приятно работать с такими мастерами своего дела. Нужно набираться опыта, пытаться соответствовать уровню этих игроков. Очень качественные исполнители.

Читайте такжеКаштру: Всегда все зависит от самих игроков – ни в коем случае не от тренера

Хочется остаться в команде. Пока не знаю, останусь ли, или вернусь в "Мариуполь". Тренерский штаб будет решать. Надеюсь на положительный результат". - сказал Вакула.

Напомним, что в августе 2019 донецкий "Шахтер" выкупил контракт Владислава в ФК "Мариуполь". Притом "горняки" оставили Вакулу в аренде его бывшего клуба, но сейчас взяли с собой на первый зимний сбор.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Владислав Вакула тренировочный сбор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол News

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...