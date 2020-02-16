Днепр-1 проиграл седьмой матч на сборах, после первого тайма было 0:3. ВИДЕО

В субботу, 15 февраля "Днепр-1" встречался с вице-чемпионом Казахстана "Кайратом", за который выступает украинский форвард Эсеола. Команда Михайленко провалила первый тайм, проиграв 0:3. После перерыва удалось перехватить инициативу. Днепряне начали создавать моменты и сопернику не единожды повезло, что мяч не оказался в сетке ворот. Наконец, на 62-й минуте Супряга один гол отыграл, однако очередной провал в защите позволил "Кайрата" восстановить преимущество в три мяча.

"Днепр-1" сразу же ответил эффектным ударом Булецы с дальней дистанции, но не более. Для команды Михайленко это был девятый матч на зимних сборах. Семь из них "Днепр-1" проиграл лишь в одном удалось победить, еще один завершился ничьей.

Контрольный матч

15 февраля. 16:00. Турция.

Судья: Гедеминас Мажейка (Литва)

СК "Днепр-1" - "Кайрат" (Казахстан) 2:4

Голы: Косович (21), Вржещиньский (37), Дугалич (45+2), Супряга (62), Тингисбаев (82), Булеца (83)

"Днепро-1": Юрчук - Полевой, Логинов (кап), Гуйе, Адамюк, Батагов (Хобленко,67), Ди Франко, Когут (Снижко,43), Булеца, Коркишко (Чичиков,76), Супряга