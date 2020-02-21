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Карпатам не нужно согласие Коломойского для изменения владельца клуба - ТаТоТаке
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Соведущий шоу "ТаТоТаке" Сергей Болотников сообщил, что для изменения владельца ФК "Карпаты" уже требуется согласие Игоря Коломойского.
Напомним, что по данным СМИ, инвесторами клуба являются Петр Дыминский и Игорь Коломойский. У каждого из них - по 50% собственности.
"Карпаты" Дыминского летом обратились к "Карпатам" Коломойского с предложением продать или выкупить их долю за гривну.
Коломойский не ответил. Вроде, по договору это значит, что "Карпаты" теперь могут не спрашивать его разрешения", - сказал Болотников.