Карпатам не нужно согласие Коломойского для изменения владельца клуба - ТаТоТаке

Соведущий шоу "ТаТоТаке" Сергей Болотников сообщил, что для изменения владельца ФК "Карпаты" уже требуется согласие Игоря Коломойского.

Напомним, что по данным СМИ, инвесторами клуба являются Петр Дыминский и Игорь Коломойский. У каждого из них - по 50% собственности.

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