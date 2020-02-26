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Новый тренер Днепра-1 Ночентини: Я пытаюсь узнать разные футбольные страны

Премьер-лига
(1 голосов)

У Дмитрия Михайленко новый помощник

Новый тренер Днепра-1 Ночентини: Я пытаюсь узнать разные футбольные страны
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Новый помощник главного тренера "Днепра-1" Дмитрия Михайленко, итальянский специалист Луиджи Ночентини так прокомментировал свой приход в днепровский клуб.

"Это очень хороший клуб, который хочет прогрессировать. Я пытаюсь узнать различные футбольные страны, и находиться здесь является большим удовольствием. Хочу помочь команде финишировать на хорошей позиции в чемпионате. Убежден, что хорошая работа принесет хороший результат", - сказал Ночентинти.

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В статье: СК Днепр-1 Луиджи Ночентини
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Источник:
СК Днепр-1

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