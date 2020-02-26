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Новый тренер Днепра-1 Ночентини: Я пытаюсь узнать разные футбольные страны
У Дмитрия Михайленко новый помощник
Новый помощник главного тренера "Днепра-1" Дмитрия Михайленко, итальянский специалист Луиджи Ночентини так прокомментировал свой приход в днепровский клуб.
"Это очень хороший клуб, который хочет прогрессировать. Я пытаюсь узнать различные футбольные страны, и находиться здесь является большим удовольствием. Хочу помочь команде финишировать на хорошей позиции в чемпионате. Убежден, что хорошая работа принесет хороший результат", - сказал Ночентинти.
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Источник:СК Днепр-1
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