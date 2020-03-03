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Александр Кучер завершил карьеру игрока

Премьер-лига
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Защитник пошел на тренерские курсы

Александр Кучер завершил карьеру игрока
Новина українською

Известный украинский защитник Александр Кучер завершил карьеру футболиста. Об этом сообщил журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык.

По словам инсайдера, сейчас 37-летний кучер проходит тренерские курсы.

Напомним, что футболист за свою долгую карьеру успел поиграть за харьковский "Арсенал", "Металлург" Донецк, армянский "Бананц", "Металлист", "Шахтер", турецкий "Кайсериспор" и "Карпаты".

В свое время был одним из основных центрбеков сборной Украины, за которую сыграл 57 матчей и забил 2 гола.

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В статье: Александр Кучер Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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