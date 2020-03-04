Карпаты - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Карпаты" играли далеко не безнадежно в двух последних матчах и заслуживали на большее, чем одно заработанное очко. Тем не менее, команда Романа Санжара все еще последняя с самой плохой динамикой результатов за шесть крайних туров чемпионата. "Александрия" свой предыдущий матч также проводила на этом стадионе, причем обидным образом потеряла победу в концовке, пропустив в формате 11 на 10. Сумеет ли какая-либо из команд добыть первую весеннюю победу?

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Favbet лига, 21-й тур (первый этап)

Стадион: "Украина" (Львов)

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

"Карпаты" 19:30 "Александрия"

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