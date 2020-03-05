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В эпизоде, когда Дердо показал фантомную карточку, Танковский получил тяжелую травму
Вернется в середине апреля, а то и в мае
Вчера в победном для "азовцев" матче с "Ворсклой" (4:0) полузащитник ФК "Мариуполь" Вячеслав Танковский вышел на замену на 74-й минуте.
Отыграв всего 4 минуты, из-за травмы он покинул поле - был заменен на Валерия Федорчука.
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Как выяснилось, у Вячеслава очень серьезное повреждение.
Об этом сообщил врач команды Дмитрий Лисицын:
В Танковского медиальный перелом лодыжки левой голени. Наложена гипсовая повязка и мобилизация. Срок восстановления - полтора-два месяца.
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Источник:ФК Маріуполь
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