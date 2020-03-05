В эпизоде, когда Дердо показал фантомную карточку, Танковский получил тяжелую травму

Вчера в победном для "азовцев" матче с "Ворсклой" (4:0) полузащитник ФК "Мариуполь" Вячеслав Танковский вышел на замену на 74-й минуте.

Отыграв всего 4 минуты, из-за травмы он покинул поле - был заменен на Валерия Федорчука.

Как выяснилось, у Вячеслава очень серьезное повреждение.

Об этом сообщил врач команды Дмитрий Лисицын: