Мариуполь - Ворскла 3:0. Видео голов и обзор матча

В матче 21-го тура УПЛ "Мариуполь" принимал "Ворсклу".

Борьбы в матче не получилось – хозяева уверенно, на классе, разбили гостей. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ФК Мариуполь - Ворскла 3:0

Голы: Дмитрий Мишнёв 33 (пен.), Дмитрий Топалов 47, Сергей Чоботенко 80

Удаление: Назарий Муравский 90+3