  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Мариуполь - Ворскла 3:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Мариуполь - Ворскла 3:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(3 голосов)

Видеообзор поединка

Мариуполь - Ворскла 3:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

В матче 21-го тура УПЛ "Мариуполь" принимал "Ворсклу".

Борьбы в матче не получилось – хозяева уверенно, на классе, разбили гостей. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ФК Мариуполь - Ворскла 3:0

Голы: Дмитрий Мишнёв 33 (пен.), Дмитрий Топалов 47, Сергей Чоботенко 80

Удаление: Назарий Муравский 90+3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...