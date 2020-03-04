Мариуполь - Ворскла 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
В матче 21-го тура УПЛ "Мариуполь" принимал "Ворсклу".
Борьбы в матче не получилось – хозяева уверенно, на классе, разбили гостей. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
ФК Мариуполь - Ворскла 3:0
Голы: Дмитрий Мишнёв 33 (пен.), Дмитрий Топалов 47, Сергей Чоботенко 80
Удаление: Назарий Муравский 90+3
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