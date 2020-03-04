Мариуполь - Ворскла 3:0. С небес на землю

В прекрасную мартовскую погоду (на юге Украине градусник показывал 10 градусов тепла), в Мариуполе, одноименный клуб принимал полтавскую "Ворсклу". Для хозяев матч был во много решающий, ведь в случае поражения их борьба за верхнюю шестерку заканчивалась. А вот на "Ворсклу" груз ответственности давил не так сильно. Обыграв "Шахтер" в воскресенье, они, помимо эмоционального подъема, получили в копилку 3 очка и прилично оторвались от "Карпат", шедших на последнем месте.

Провальная игра против "Десны" заставила Александра Бабича серьезно перетрясти свой состав. Восемь новых футболистов были задействованы в старте, что лишний раз говорило о недовольстве наставника последними матчами.

Главный вывод после просмотра первого тайма (во втором все изменилось) - в Мариуполе встретились две абсолютные одинаковые по силам команды. Полтавчане и "приазовцы" показали равный футбол (о чем и свидетельствовала статистика), но на перерыв хозяева ушли минимально ведя в счете. На 33-й минуте, в своей штрафной Альюн вел борьбу за мяч против Кулакова. Почувствовав минимальный толчок, форвард завалился, а судья немедленно принял решение назначить пенальти. Эпизод очень спорный и явно нуждается в оценки экспертов после встречи. Подошедший к мячу Мишнев не дрогнул - точный удар в противоположный от вратаря угол.

Прошло буквально несколько мгновений и Альюн вновь допустил ошибку, сфолив в штрафной площадке. Этот момент гораздо больше тянул на 11-метровый, но свисток Дердо промолчал (возможно, арбитр решил не закапывать последние шансы гостей). До перерыва "Ворскла" совершила несколько подходов к штрафной соперника, но пройти защиту "Мариуполя" им так и не удалось.

Говорят, что очень неприятно пропускать гол "в раздевалку", когда до заветного свистка на перерыв остается совсем чуть-чуть. Но гораздо хуже, услышав все указания главного тренера, вынимать мяч из собственной сетки в начале второго тайма. Ведь тогда приходится очень быстро перестраиваться и далеко не каждый клуб способен на это. Подобную ошибку допустила полтавская "Ворскла", провалившись в обороне на старте второй половины. Кулаков ворвался в штрафную и был сбит на самом её краю. Мяч быстро подхватил Топалов, обыграл Кане и мощно пробил в дальний угол - 2:0.

Происходящее на поле полностью устраивало команду Бабича, а значит бежать вперед смысла особого не было. "Приазовцы" сели в оборону, приняв решение удерживать нужный счет. При этом, не забывали они и про контратаки, одну из которых обязан был завершать Кулаков. Но выбежав на свидание с вратарем, форвард забыл пробить. А ведь был шанс снимать все вопросы заранее.

"Ворскла" пыталась не сдаваться, раз за разом предпринимая попытки пройти оборону хозяева. Но сегодня трио Чоботенко - Яворский - Муравский действовало практически безошибочно, редко допуская опасность у собственных владений. Нельзя не сказать о травме Вячеслава Танковского, который был заменен, проведя на поле порядка 4-х минут. Полузащитник делал забег в середине поля, но, потеряв равновесие, зацепился и упал. Отметим, что несмотря на желтую карточку Кане (тут явная ошибка судьи) и близко не было никакого контакта. В итоге, Вячеслав покинул поле при помощи врачей и, скорее всего, не помощник своему клубу в ближайших матчах.

В самой концовке полтавчане пропустили в третий раз. Защитники "Ворсклы" упустили из вида Чоботенко, который остался после розыгрыша углового. Сергей получил отличную передачу от Мишнева и без проблем пробил мимо Ризныка. С удручающим взглядом стоял Юрий Максимов, понимая, что после такого игру уже не спасти.

Вряд ли удаление Назария Муравского, который умудрился схлопотать второй "горчичник" в компенсированное время, сильно расстроит Бабича - его команда сумела добыть первую весеннюю победу и теперь имеет солидные шансы запрыгнуть в верхнюю шестерку. Нужно "всего лишь" обыграть "Днепр-1" и надеятся, что "Колос" потеряет очки в матче с "Шахтером". Реален ли такой вариант? Вполне!

Что касается "Ворсклы", то их главной проблемой сегодня была игра в обороне. Соперник не создал сверх много моментов, однако в каждом голе (возможно, кроме спорного пенальти) есть вина защитников гостей. В целом, полтавчане не сумели показать такой же футбол, как с донецкий "Шахтером" и были опущены с небес на твердую землю. Юрий Максимов прекрасно понимает - впереди еще много работы.

ФК Мариуполь - Ворскла 3:0

Голы: Дмитрий Мишнёв 33 (пен.), Дмитрий Топалов 47, Сергей Чоботенко 80

ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Сергей Чоботенко, Дмитрий Топалов (Вячеслав Танковский 76), Павел Полегенько, Дмитрий Мишнёв, Сергей Яворский, Назарий Муравский, Максим Чех, Даниил Игнатенко, Виктор Корниенко, Андрей Кулаков (Руслан Фомин 65)

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Луис Густаво Пальярес, Эдин Шехич, Владислав Кулач (Артур Батиста де Соуза 57), Руслан Степанюк (Денис Васин 46), Владимир Чеснаков, Вадим Сапай (Павел Ребенок 46), Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Пап-Альюн Ндиайе

Предупреждения: Дмитрий Мишнёв 35, Назарий Муравский 77, 90+3 - Пап-Альюн Ндиайе 55, Денис Васин 70, Ибрахим Кане 76

Удаление: Назарий Муравский 90+3