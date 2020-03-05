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Официально: В сезоне 2020/21 в УПЛ будет 16 команд
Также через год планируется внедрение VAR на всех матчах Лиги
В Киеве состоялось очередное заседание Исполкома УАФ, об итогах которого рассказал президент Ассоциации Андрей Павелко.
"Увеличение количества клубов-участников УПЛ до 16, трансформация чемпионата молодежных команд с сезона 2021/2022 – главные итоги заседания исполкома УАФ.
Важным и положительным решением исполкома стало возвращение к формату УПЛ с участием 16 клубов, который заработает с сезона 2021/2022.
Этот сезон обещает стать переломным для украинского футбола. В этот период:
– планируем провести трансформацию молодежных команд;
– планируем покрыть технологией ВАР все матчи чемпионата Украины и искоренить договорные встречи", – написал Павелко в Фейсбуке.
Напомним, что в следующем сезоне в УПЛ будут играть 14 команд.