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Тайсон - лучший игрок первой части УПЛ по оценкам InStat

Премьер-лига
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В первой десятке восемь горняков и двое киевлян

Тайсон - лучший игрок первой части УПЛ по оценкам InStat
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Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон возглавляет рейтинг самых полезных игроков УПЛ по итогам первого этапа чемпионата по оценкам InStat.

Средний балл бразильца за матч - 310. Также экс-капитан "горняков" подкупает стабильностью: в самом худшем матче сезона в УПЛ он получил 255 баллов, а в еврокубках его средняя оценка не на много ниже, чем на внутренней арене — 310.

Интересно, что в первой 10-ке рейтинга 8 представителей "Шахтера" и два представителя "Динамо".

Тайсон - лучший игрок первой части УПЛ по оценкам InStat - изображение 1

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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