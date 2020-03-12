Тайсон - лучший игрок первой части УПЛ по оценкам InStat

Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон возглавляет рейтинг самых полезных игроков УПЛ по итогам первого этапа чемпионата по оценкам InStat.

Средний балл бразильца за матч - 310. Также экс-капитан "горняков" подкупает стабильностью: в самом худшем матче сезона в УПЛ он получил 255 баллов, а в еврокубках его средняя оценка не на много ниже, чем на внутренней арене — 310.

Интересно, что в первой 10-ке рейтинга 8 представителей "Шахтера" и два представителя "Динамо".