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Сарнавский отбил третий пенальти подряд. Всего на его счету 6 сейвов с точки в УПЛ

Премьер-лига
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Голкипер "Львова" в ударе

Сарнавский отбил третий пенальти подряд. Всего на его счету 6 сейвов с точки в УПЛ
Новина українською

Вратарь "Львова" Богдан Сарнавский отразил очередной пенальти в игре с "Карпатами" (1:1). На 88-й минуте матча он отбил удар Егора Назарины с точки.

Таким образом на счету 25-летнего кипера три сейва с 11-метровой отметки подряд – в позапрошлом туре Богдан дважды отразил пенальти в поединке с "Зарей" (0:2).

Всего за свою карьеру Сарнавский отразил 6 из 10 пенальти в УПЛ.

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В статье: ФК Львов Богдан Сарнавский
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