Сарнавский отбил третий пенальти подряд. Всего на его счету 6 сейвов с точки в УПЛ

Вратарь "Львова" Богдан Сарнавский отразил очередной пенальти в игре с "Карпатами" (1:1). На 88-й минуте матча он отбил удар Егора Назарины с точки.

Таким образом на счету 25-летнего кипера три сейва с 11-метровой отметки подряд – в позапрошлом туре Богдан дважды отразил пенальти в поединке с "Зарей" (0:2).

Всего за свою карьеру Сарнавский отразил 6 из 10 пенальти в УПЛ.