Премьер-лига
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Сарнавский отбил третий пенальти подряд. Всего на его счету 6 сейвов с точки в УПЛ
Голкипер "Львова" в ударе
Вратарь "Львова" Богдан Сарнавский отразил очередной пенальти в игре с "Карпатами" (1:1). На 88-й минуте матча он отбил удар Егора Назарины с точки.
Таким образом на счету 25-летнего кипера три сейва с 11-метровой отметки подряд – в позапрошлом туре Богдан дважды отразил пенальти в поединке с "Зарей" (0:2).
Всего за свою карьеру Сарнавский отразил 6 из 10 пенальти в УПЛ.
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