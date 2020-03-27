Степаненко: Выпил бы кофе с Юлием Цезарем

Опорник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал, с какой исторической личностью выпил бы кофе.

"Юлий Цезарь. В детстве мне нравились история и греческая мифология. Из римских императоров мне нравился Цезарь. Кроме того, Александр Македонский.

Но встретился я бы с Цезарем, интересная личность была. На кофеечек. Я кофе люблю, можно было бы и не один выпить", – сказал Степаненко в прямом эфире на странице "Шахтера" в Инстаграме.