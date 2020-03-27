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Степаненко: Выпил бы кофе с Юлием Цезарем

Премьер-лига
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Тарас в истории не пасет задних

Степаненко: Выпил бы кофе с Юлием Цезарем
Новина українською

Опорник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал, с какой исторической личностью выпил бы кофе.

"Юлий Цезарь. В детстве мне нравились история и греческая мифология. Из римских императоров мне нравился Цезарь. Кроме того, Александр Македонский.

Но встретился я бы с Цезарем, интересная личность была. На кофеечек. Я кофе люблю, можно было бы и не один выпить", – сказал Степаненко в прямом эфире на странице "Шахтера" в Инстаграме.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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