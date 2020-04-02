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Кривцов показал свою реакцию на людей без масок в общественных местах

Премьер-лига
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В роли "человека без маски" - Тарас Степаненко

Кривцов показал свою реакцию на людей без масок в общественных местах
Новина українською

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов опубликовал в своем Instagram забавный пост.

Футболист показал свою реакцию на людей, которые в период карантина не носят маски.

"Моя реакция, когда вижу в магазине людей без маски и ближе, чем 1,5 метра", - написал Кривцов.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) коронавирус
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