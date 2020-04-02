Кривцов показал свою реакцию на людей без масок в общественных местах

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов опубликовал в своем Instagram забавный пост.

Футболист показал свою реакцию на людей, которые в период карантина не носят маски.

"Моя реакция, когда вижу в магазине людей без маски и ближе, чем 1,5 метра", - написал Кривцов.