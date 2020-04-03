Срна о трансфере в Барселону: Тогда была война. Я не мог позволить себе обидеть или разочаровать людей

Экс-игрок "Шахтера" Дарио Срна рассказал, почему в свое время не перешел в "Барселону".

"Принимал решение сердцем. Я не мог бросить "Шахтер". Тогда была война. Не хотел, чтобы люди подумали, что я уезжаю из клуба, потому что мы не в Донецке. Чувствовал, что это важный момент нашей жизни – жизни "Шахтера" и Донбасса. Знаю, насколько меня уважали и любили в Донецке и насколько я любил. Я просто не мог позволить себе обидеть или разочаровать людей.

Не жалею, что не ушел в "Барселону". Я остался в "Шахтере", потому что мое сердце приняло такое решение, вот и все", - сказал Срна.

Напомним, что сейчас Дарио является помощником главного тренера в "Шахтере".