Тотовицкий: Луческу - красавчик, он разрешал арендованным игрокам играть против своего клуба

Полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий поделился мыслями насчет разрешения участвовать в матчах против своего клуба арендованным игрокам.

"Луческу – красавчик. Он тогда нам разрешил играть в чемпионате, когда мы выиграли со счетом 3:2. А потом и на Кубок разрешил сыграть. Считаю, что надо разрешать играть. А когда еще доказывать?

Когда я был в "Мариуполе", у нас целый состав не играл. Выходили пацаны из U-19, которые с нами никогда не тренировались. Отгрузили нам в Кубке 6:1 или 5:1, а потом говорят, что фарм-клуб. Но если не играет 10 человек из состава.

Я за то, что УЕФА хочет ввести ограничение на арендованных до 3 человек. Это будет плюс для футболистов. Такие клубы, как "Динамо" и "Шахтер" не будут пачками брать футболистов. Не заиграл – не заиграл. Скинули его куда-то, еще и компенсацию залупили, что он потом не может никуда уйти, играет на область. А на самом деле футболист неплохой.

Если они отдают игроков в аренду, то должны разрешать им играть. А то потом против "Шахтера" играет 10 человек и 3 на замене из U-19. Я попал в эту кашу с арендованными. Это очень тяжело.

Я провел хороший сезон в "Заре", у меня были хорошие предложения, но "Шахтер" сказал, что я должен ехать с ними на сборы, они на меня рассчитывают. Возвращают меня. В итоге я там просидел 3-4 месяца, а в последний день трансферного окна говорят, что мне лучше уйти. А куда мне, у меня раньше были варианты, а теперь остается один день", – рассказал Андрей Тотовицкий.