Владлен Юрченко высказался по поводу досрочного завершения чемпионата в УПЛ

После усиления карантина № 30 "Зари", атакующий полузащитник Владлен Юрченко, вынужденно отказался от пробежек - тренируется дома, а еще смотрит множество фильмов и рассуждает о завершении чемпионата.

- Владлен, успели соскучиться по футболу во время карантина?

- Конечно. По мере возможности поддерживаем форму самостоятельно, кто как может. Надеемся, что как можно скорее ситуация наладится и мы снова все будем наслаждаться футболом.

- Есть место, где можно побегать возле дома?

- Я живу в Запорожье, почти за городом. Рядом здесь есть лес, можно было устраивать пробежки. Но сейчас там тоже уже рискованно бегать, можно нарваться на полицию и штраф.

- Чему больше уделяете свое свободное время?

- Уделяю внимание своей девушке, читаю, просматриваю фильмы. Уже даже сбился со счета от количества просмотренных.

- "Заря" за 9 туров до финиша чемпионата вышла на второе место. Получается, карантин сбил ваш путь к серебряных наград.

- Конечно, обидно, что так получилось. Мы действительно были в хорошей форме.

- Если придется завершать чемпионат досрочно, вы займете второе место. Будете довольны?

- Ни в коем случае. Хочется, чтобы пауза так надолго не затянулась, и все команды сыграли оставшиеся матчи. Нужно, чтобы все места в турнирной таблице распределились в спортивной и честной борьбе. "Заря" к этому готова и хочет прийти к своей цели только на футбольном поле.

- Игроки уже адаптировались к требованиям Виктора Скрипника?

- Да. Думаю, наши результаты это только подтверждают. У нас единый коллектив, мы понимаем и знаем, что делать на футбольном поле.