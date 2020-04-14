Агенты Коваленко предложили игрока Бешикташу - СМИ

Руководству турецкого "Бешикташа" было предложено рассмотреть вариант с подписанием полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Виктора Коваленко.

Как сообщает турецкое издание Milliyet, "орлы" собираются затянуть пояса в связи с кризисом и поэтому в ближайшем будущем намерены омолодить состав, и по этой причине относительно молодой украинец, у которого летом закончится контракт с "Шахтером", также способен вписаться в подобную концепцию по выбору новичков.

По информации издания, агенты игрока уже контактировали с руководством клуба и готовы ожидать решения турков.

Ранее сообщалось, что виды на Коваленко имеет "Рома", где Виктора якобы очень хочет видеть экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.

Напомним, что в этом сезоне Виктор провел 21 матч в "Шахтере", забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.