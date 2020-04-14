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Агенты Коваленко предложили игрока Бешикташу - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Молодые и бесплатные игроки - то что нужно клубу в период кризиса

Агенты Коваленко предложили игрока Бешикташу - СМИ
Новина українською

Руководству турецкого "Бешикташа" было предложено рассмотреть вариант с подписанием полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Виктора Коваленко.

Как сообщает турецкое издание Milliyet, "орлы" собираются затянуть пояса в связи с кризисом и поэтому в ближайшем будущем намерены омолодить состав, и по этой причине относительно молодой украинец, у которого летом закончится контракт с "Шахтером", также способен вписаться в подобную концепцию по выбору новичков.

По информации издания, агенты игрока уже контактировали с руководством клуба и готовы ожидать решения турков.

Ранее сообщалось, что виды на Коваленко имеет "Рома", где Виктора якобы очень хочет видеть экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.

Напомним, что в этом сезоне Виктор провел 21 матч в "Шахтере", забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Комментарии (3)
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royalstas (Вінниця)
14.04.2020 в 20:53
Чому Турція? В Бельгію чувак в Бельгію і через 2 роки в топ чемпіонаті в топ команді.
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0
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
14.04.2020 в 19:07
Максимум Чурбанспор
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
14.04.2020 в 19:01
Фенербахче или Бешикташ?
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