Рафаилов: О причинах ухода из Зари я пока умолчу. На президента УПЛ выдвигать себя не буду

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов поделился мыслями насчет президента УПЛ и прокомментировал свой уход из луганского клуба.

- В чем причина Вашего ухода из Зари и какие дальнейшие планы?

- О причинах ухода я пока умолчу. Планов никаких нет.

- Олег Смалийчук, Михаил Метревели изъявили желание выдвинуть свои кандидатуры на пост президента УПЛ. У вас такого желания нет?

- Нет. Я не хочу.

- Как считаете, какие действующие лица в украинском футболе смогли бы справиться с работой президента УПЛ?

- Мне очень нравилось, как в свое время работал Петр Иванов. Очень нравилось как работал Владимир Генинсон. Остальные люди были просто зависимы.

Было бы правильно выбрать из тех людей, кто работает на данный момент. К примеру, исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий. Он давно работает в футболе и непосредственно в Премьер-лиге. Мне кажется, он равноудаленный от всех.

- Томас Гримм заявил, что ему было бы интересно поработать менеджером Зари.

- Это полнейший бред. Такой же бред, что и Смалийчук на должность президента Премьер-лиги. У Гримма даже его фамилия говорит о его сказочных наклонностях, он уже показал себя в УПЛ. Но решать конечно Геллеру.

Гримм не справится на этой должности. Как он сможет из Швейцарии руководить предприятием, не зная даже здешнего языка? Он даже не представляет, что такое футбольный клуб "Заря". Более того, он даже не знаком полностью с украинскими реалиями.