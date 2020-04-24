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Маркевич: Я запретил легионерам Металлиста играть в тот футбол, который они любили
Выделил знаковый матч той команды
Мирон Маркевич, тренер харьковского "Металлиста" 2005-2014 годов вспомнил знаковый момент в развитии клуба и выделил лучших футболистов.
Коуч вспомнил, что из почти 400 игр знаковые были с самого начала.
И не только тогда, когда бразильцы были. Но и когда наши футболисты играли. Фундамент закладывали Слюсар, Эдмар, Валяев, Обрадович, Фомин, Ганцарчик. Они начинали этот путь "Металлиста".
Знаковым Мирон Маркевич называет матч с "Эвертоном".
Сыграли вничью в Англии, а это была 4 команда АПЛ. К сожалению, не хватило фарта в Харькове, команда выигрывала 2:1 за 15 минут до конца и уступили. Но и игра показала, что мы на правильном пути, болельщики у нас верят.
В работе с американскими легионерами, по словам Маркевича, самым сложным было то, чтобы заставить их играли в тот футбол, которого он хотел.
То есть 1-2 касания в середине поля, не говоря о своей половине. Они южноамериканцы, они любили возиться с мячом. Я им это запретил, позволял делать такое только у чужой штрафной.
Девич, Папа, Соса, Тайсон, Диего Соуза, Жажа Коэльо, Кристальдо, Обрадович, Вильягра. Я с такой ностальгией вспоминаю всех ... Мы шли постепенно и за 9 лет было много классных игроков и главное - профессионал