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Маркевич: Я запретил легионерам Металлиста играть в тот футбол, который они любили

Премьер-лига
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Выделил знаковый матч той команды

Маркевич: Я запретил легионерам Металлиста играть в тот футбол, который они любили
Новина українською

Мирон Маркевич, тренер харьковского "Металлиста" 2005-2014 годов вспомнил знаковый момент в развитии клуба и выделил лучших футболистов.

Коуч вспомнил, что из почти 400 игр знаковые были с самого начала.

И не только тогда, когда бразильцы были. Но и когда наши футболисты играли. Фундамент закладывали Слюсар, Эдмар, Валяев, Обрадович, Фомин, Ганцарчик. Они начинали этот путь "Металлиста".

Знаковым Мирон Маркевич называет матч с "Эвертоном".

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Сыграли вничью в Англии, а это была 4 команда АПЛ. К сожалению, не хватило фарта в Харькове, команда выигрывала 2:1 за 15 минут до конца и уступили. Но и игра показала, что мы на правильном пути, болельщики у нас верят.

В работе с американскими легионерами, по словам Маркевича, самым сложным было то, чтобы заставить их играли в тот футбол, которого он хотел.

То есть 1-2 касания в середине поля, не говоря о своей половине. Они южноамериканцы, они любили возиться с мячом. Я им это запретил, позволял делать такое только у чужой штрафной.

Девич, Папа, Соса, Тайсон, Диего Соуза, Жажа Коэльо, Кристальдо, Обрадович, Вильягра. Я с такой ностальгией вспоминаю всех ... Мы шли постепенно и за 9 лет было много классных игроков и главное - профессионал

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В статье: Руслан Фомин Мирон Маркевич Валентин Слюсар Металлист (Харьков) Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
ТК Футбол

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