Маркевич: Я запретил легионерам Металлиста играть в тот футбол, который они любили

Мирон Маркевич, тренер харьковского "Металлиста" 2005-2014 годов вспомнил знаковый момент в развитии клуба и выделил лучших футболистов.

Коуч вспомнил, что из почти 400 игр знаковые были с самого начала.

И не только тогда, когда бразильцы были. Но и когда наши футболисты играли. Фундамент закладывали Слюсар, Эдмар, Валяев, Обрадович, Фомин, Ганцарчик. Они начинали этот путь "Металлиста".

Знаковым Мирон Маркевич называет матч с "Эвертоном".

Сыграли вничью в Англии, а это была 4 команда АПЛ. К сожалению, не хватило фарта в Харькове, команда выигрывала 2:1 за 15 минут до конца и уступили. Но и игра показала, что мы на правильном пути, болельщики у нас верят.

В работе с американскими легионерами, по словам Маркевича, самым сложным было то, чтобы заставить их играли в тот футбол, которого он хотел.