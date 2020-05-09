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ФК Львов на 50% снизил зарплаты игрокам

Премьер-лига
(1 голосов)

Все с пониманием отнеслись к этому

ФК Львов на 50% снизил зарплаты игрокам
Новина українською

Гендиректор "Львова" Андрей Панькив в эфире канала "Футбол 1" рассказал о снижении зарплат в команде и о судьбе нынешнего сезона Премьер-лиги.

- Желательно было бы доиграть сезон по спортивному принципу. Но мы зависим от ситуации в стране. Мы хотим доиграть. Спортивный принцип – превыше всего. Это был бы идеальный вариант.

Зарплаты? Всем клубам сейчас тяжело. Даже топовым, а тем более клубам, которые не имеют больших финансовых возможностей. Мы поговорили с игроками и договорились, что будем платить половину зарплат.

Они с пониманием отнеслись к этому. Понятно, что это тяжело, у них есть финансовые вопросы, мы все понимаем. Удалось договориться. Это все на период карантина, – заявил Панькив.

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В статье: ФК Львов
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