Защитник Ворсклы рассказал о тестах команды на коронавирус и про выход из карантина

Игрок "Ворсклы" Владимир Баенко прокомментировал ситуацию с зарплатами и назвал дату выхода из карантина.

- 12 мая мы собираемся в Полтаве. Прежде всего – пройдем тест на коронавирус. Все необходимые меры соблюдения безопасной дистанции уже продуманы: каждый из нас будет делать это с интервалом в 5 минут. Все обязательно наденут перчатки и маски, согласно рекомендациям УПЛ и МОЗ.

Многие сейчас спрашивают о наиболее актуальном – зарплате. До этого времени вопрос даже не обсуждался, пока все придерживались правил карантина. Чисто рабочие моменты обсуждали в мессенджере. Уверен, был диалог с каждым отдельно. Руководство обозначит свою позицию.

Всем нужно подойти с пониманием к этой ситуации, поскольку она действительно чрезвычайная. Такого история футбола еще не знала. Мы как первопроходцы должны сознательно все воспринимать и быть благодарными клубу за то, что имеем, – сказал Баенко в эфире Инстаграм "Футбольного формата".