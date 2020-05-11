  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бутко: На копейки я не пойду. Лучше уже тренироваться с Шахтером, чем идти в какой-то мизерный клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бутко: На копейки я не пойду. Лучше уже тренироваться с Шахтером, чем идти в какой-то мизерный клуб

Премьер-лига
(2 голосов)

Защитник рассказал о непростом периоде в своей карьере

Бутко: На копейки я не пойду. Лучше уже тренироваться с Шахтером, чем идти в какой-то мизерный клуб
Новина українською

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко, выступающий в аренде за польский "Лех", рассказал, как переживал моменты непопадания в состав "горняков" после прихода Луиша Каштру.

– Всегда, когда приходит новый тренер, ты хочешь показать свои лучшие качества. Когда пришел Каштру, на сборах я был лучшим в тестах, в игровом плане не был хуже тех, кто на моей позиции. В каких-то моментах даже лучше. Но на это почему-то закрывались глаза. И опять же – мне никто ничего не объяснял.

– Насколько сложно не сойти с ума в такие моменты?

– В тот период было очень тяжело. Играл в сборной, в "Шахтере", все было хорошо, все получалось и очень резко все оборвалось. Когда не играешь год, просто сходишь с ума. Ты все делаешь нормально, я же не сбавлял требования к себе.

Очень тяжело. Можно сказать, что чуть ли до срыва не доходило. Хотелось просто все бросить и уехать куда-нибудь в горы.

Но у меня есть силы доказать, что я буду играть в "Шахтере" на позиции правого защитника. И я буду этого хотеть, пока будут эти силы.

– Почему летом никуда не перешли?

– Разговоры были, но без конкретики – завтра, послезавтра, через неделю-две. Не было никакой конкретной команды. Не знаю почему. Вариантов вообще не было.

– Это нонсенс – вы же совсем недавно играли в основе сборной и "Шахтера".

– Как бы мне не хотелось играть, на копейки я не пойду. Лучше уже тренироваться с "Шахтером", с реальными профессионалами своего дела, чем идти в какой-то мизерный клуб.

Поэтому такие команды автоматически отпадали, не было смысла перепрыгивать с большего на более низкий финансовый уровень,

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Богдан Бутко Шахтер (Донецк) Лех (Познань) Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
миг-25 (киев)
11.05.2020 в 22:49
Да- мизернее Шахтера-Бомж только Мариуполь-Будка
Ответить
+1
0
Просто Квашин (Харьков)
11.05.2020 в 21:46
Тебя ждет перспективный молодой клуб... ФК "Мариуполь"...
Ответить
+1
-2
Карабас-Барабас (Киев)
11.05.2020 в 22:05
+. Как не грустно
Ответить
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
11.05.2020 в 22:11
Да Бутко по барабану. Хоть Мариупольский, лишь бы бабло платили как в Шахтере
Ответить
+2
0
СашаXM (Хмельницкий)
11.05.2020 в 22:29
а что такое Мариуполь??? Это тот же ШД там та же з.п. )) просто против ДК нужно умирать а там уж как карта ляжет там все на контракте ШД )) вы че ))
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...