Бутко: На копейки я не пойду. Лучше уже тренироваться с Шахтером, чем идти в какой-то мизерный клуб

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко, выступающий в аренде за польский "Лех", рассказал, как переживал моменты непопадания в состав "горняков" после прихода Луиша Каштру.

– Всегда, когда приходит новый тренер, ты хочешь показать свои лучшие качества. Когда пришел Каштру, на сборах я был лучшим в тестах, в игровом плане не был хуже тех, кто на моей позиции. В каких-то моментах даже лучше. Но на это почему-то закрывались глаза. И опять же – мне никто ничего не объяснял.

– Насколько сложно не сойти с ума в такие моменты?

– В тот период было очень тяжело. Играл в сборной, в "Шахтере", все было хорошо, все получалось и очень резко все оборвалось. Когда не играешь год, просто сходишь с ума. Ты все делаешь нормально, я же не сбавлял требования к себе.

Очень тяжело. Можно сказать, что чуть ли до срыва не доходило. Хотелось просто все бросить и уехать куда-нибудь в горы.

Но у меня есть силы доказать, что я буду играть в "Шахтере" на позиции правого защитника. И я буду этого хотеть, пока будут эти силы.

– Почему летом никуда не перешли?

– Разговоры были, но без конкретики – завтра, послезавтра, через неделю-две. Не было никакой конкретной команды. Не знаю почему. Вариантов вообще не было.

– Это нонсенс – вы же совсем недавно играли в основе сборной и "Шахтера".

– Как бы мне не хотелось играть, на копейки я не пойду. Лучше уже тренироваться с "Шахтером", с реальными профессионалами своего дела, чем идти в какой-то мизерный клуб.

Поэтому такие команды автоматически отпадали, не было смысла перепрыгивать с большего на более низкий финансовый уровень,