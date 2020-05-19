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Очередной легионер покинул Карпаты

Премьер-лига
(1 голосов)

Марвин Мартинс больше не является игроком Карпат

Очередной легионер покинул Карпаты
Новина українською

Люксембургский защитник "Карпат" Марвин Мартинс сообщил, что покинул львовский клуб.

"Хотел бы сообщить, что я больше не являюсь частью "Карпат", – написал Мартинс в Инстаграме.

Также игрок поблагодарил клуб за доверие и пожелал "Карпатам" удачи в будущем.

Напомним, что 25-летний футболист выступал за львовян с лета 2019 года. За этот период Мартинс сыграл за команду 23 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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В статье: Карпаты (Львов) Марвин Мартинс
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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
19.05.2020 в 19:14
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