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Очередной легионер покинул Карпаты
Марвин Мартинс больше не является игроком Карпат
Люксембургский защитник "Карпат" Марвин Мартинс сообщил, что покинул львовский клуб.
"Хотел бы сообщить, что я больше не являюсь частью "Карпат", – написал Мартинс в Инстаграме.
Также игрок поблагодарил клуб за доверие и пожелал "Карпатам" удачи в будущем.
Напомним, что 25-летний футболист выступал за львовян с лета 2019 года. За этот период Мартинс сыграл за команду 23 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
19.05.2020 в 19:14
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