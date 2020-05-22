Капитан Александрии получил серьезную травму и может завершить карьеру

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал о ситуации с травмированными.

По словам тренера, два игрока сейчас находятся в лазарете команды, и если повреждение Романа Вантуха незначительное, то у Андрея Запорожана под угрозой дальнейшая карьера.

"К большому сожалению, во время тренировок у нас таких двое. Но, если у Романа Вантуха незначительное повреждение, то у многолетнего капитана команды Андрей Запорожана разрыв ахилла. Впереди операция в Киеве. Затем Андрей примет решение о дальнейшей своей судьбе. Скорее всего, он завершит карьеру. Я говорил с президентом клуба Сергеем Кузьменко, и мы предложили Андрею тренерскую работу в клубе", - рассказал Шаран.

Напомним, что 37-летний Запорожан пришел в "Александрию" в 2008 году и с того момента сыграл за команду 298 матчей, в которых забил 29 голов и сделал 11 голевых передач.