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УАФ получила разъяснение от ФИФА по плевкам игроков на поле
Решать будет национальная Ассоциация
Украинская ассоциация футбола получила письмо от председателя Комитета арбитров ФИФА Пьерлуиджи Коллины по поводу плевков во время матчей и наказания за это. В нем отмечается, что дисциплинарное решение должно приниматься организатором соревнования после матча.
"Во избежание возможного распространения вируса некоторые организаторы соревнований приняли протоколы, в которых рекомендовали игрокам воздерживаться от плевков и похожих действий во время матчей.
Согласно правилам игры, "плевок в кого-то" – это нарушение, заслуживающее удаления (красной карточки). Однако в тех случаях, когда плевки не подпадают под эту категорию, было бы нецелесообразно считать это нарушением, заслуживающим желтой карточки (ЖК).
Официальные лица матча не могут обнаружить каждый инцидент, поскольку плевок может произойти в любом месте на поле и в любое время, и часто это происходит на расстоянии от игровых действий (например, когда игроки двигаются, чтобы занять позицию перед следующей фазой игры).
Если применять подход, согласно которому плевок в целом и другие подобные действия считают нарушением, заслуживающим ЖК, во время матчей, то это привело бы к непоследовательности и несправедливости.
Поэтому, если организаторы соревнований хотят ужесточить положения протоколов по плевкам и другим подобным явлениям, то любое дисциплинарное решение должно приниматься соответствующим организатором соревнований или членом-ассоциацией после матча", — говорится в письме.
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