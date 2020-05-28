УАФ получила разъяснение от ФИФА по плевкам игроков на поле

Украинская ассоциация футбола получила письмо от председателя Комитета арбитров ФИФА Пьерлуиджи Коллины по поводу плевков во время матчей и наказания за это. В нем отмечается, что дисциплинарное решение должно приниматься организатором соревнования после матча.

"Во избежание возможного распространения вируса некоторые организаторы соревнований приняли протоколы, в которых рекомендовали игрокам воздерживаться от плевков и похожих действий во время матчей.

Согласно правилам игры, "плевок в кого-то" – это нарушение, заслуживающее удаления (красной карточки). Однако в тех случаях, когда плевки не подпадают под эту категорию, было бы нецелесообразно считать это нарушением, заслуживающим желтой карточки (ЖК).

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Официальные лица матча не могут обнаружить каждый инцидент, поскольку плевок может произойти в любом месте на поле и в любое время, и часто это происходит на расстоянии от игровых действий (например, когда игроки двигаются, чтобы занять позицию перед следующей фазой игры).

Если применять подход, согласно которому плевок в целом и другие подобные действия считают нарушением, заслуживающим ЖК, во время матчей, то это привело бы к непоследовательности и несправедливости.

Поэтому, если организаторы соревнований хотят ужесточить положения протоколов по плевкам и другим подобным явлениям, то любое дисциплинарное решение должно приниматься соответствующим организатором соревнований или членом-ассоциацией после матча", — говорится в письме.