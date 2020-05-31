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Кабаев: С Александрией, может быть, даже сложнее играть, чем с Динамо и Шахтером

Премьер-лига
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В компенсированное время с пенальти луганчане пропустили решающий мяч

Кабаев: С Александрией, может быть, даже сложнее играть, чем с Динамо и Шахтером
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Полузащитник "Зари" Владислав Кабаев в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал поражение от "Александрии" (0:1) в 24-м туре УПЛ.

- С "Александрией", может быть, даже сложнее играть, чем с "Динамо" и "Шахтером".

Они играют в другой футбол, поэтому еще больше хочется доказать, что хотим побеждать, – сказал Кабаев.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия Владислав Кабаев
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Источник:
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