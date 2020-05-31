Кабаев: С Александрией, может быть, даже сложнее играть, чем с Динамо и Шахтером

Полузащитник "Зари" Владислав Кабаев в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал поражение от "Александрии" (0:1) в 24-м туре УПЛ.

- С "Александрией", может быть, даже сложнее играть, чем с "Динамо" и "Шахтером".

Они играют в другой футбол, поэтому еще больше хочется доказать, что хотим побеждать, – сказал Кабаев.