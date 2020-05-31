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Кабаев: С Александрией, может быть, даже сложнее играть, чем с Динамо и Шахтером
В компенсированное время с пенальти луганчане пропустили решающий мяч
Полузащитник "Зари" Владислав Кабаев в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал поражение от "Александрии" (0:1) в 24-м туре УПЛ.
- С "Александрией", может быть, даже сложнее играть, чем с "Динамо" и "Шахтером".
Они играют в другой футбол, поэтому еще больше хочется доказать, что хотим побеждать, – сказал Кабаев.
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Источник:Футбол 1/2/3
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