Назарина: В глобальном плане у зараженных в Карпатах симптомов нет

Украинский легионер "Антверпена" Егор Назарина, который в нынешнем сезоне выступал на правах аренды за "Карпаты", в эфире ТК "Футбол" прокомментировал ситуацию с коронавирусом в команде.

- У нас такая информация, что заражённых 26 человек.

- Как вы отреагировали на такую информацию?

- Это непростая ситуация для нас и для всего украинского футбола. Неприятно, что это случилось в одной из украинских команд, но уже ничего не сделаешь. Мы ребят поддерживаем, всегда с ними на связи. Обидно, конечно, что готовились и были максимально настроены доиграть этот чемпионат, но, к сожалению, что случилось - то случилось. Теперь нас ожидает двухнедельный карантин. Надеемся, что сможем доиграть чемпионат и добиться поставленной цели.

- Есть ли у заболевших симптомы?

- В глобальном плане ни у кого симптомов нет. Все нормально, ребята себя хорошо чувствуют, но вирус есть и ничего с этим не поделаешь.

- Какая дальнейшая реакция клуба? Тренировки среди здоровых игроков будут продолжаться?

- Нет. Нам объявили, что мы уходим на двухнедельный карантин. Никаких тренировок не будет. Я думаю, что здоровые ребята будут себя поддерживать в форме, потому что две недели - приличный срок, а к продолжению чемпионата готовиться нужно.

- Команда готова доигрывать чемпионат молодежным составом?

- Давайте будем откровенны: у нас до этого был молодой состав, наверное, самая молодая команда Премьер-лиги. Если такое произойдет - будет тяжело, но я думаю, что ребят это мотивирует. Я верю в ребят.