Белорусский экс-игрок Карпат рассказал о повреждении, из-за которого возникло много вопросов

До недавнего времени атакующий игрок "Карпат" белорус Кирилл Кириленко рассказал, как получил травму носа и выпал из состава команды в марте.

- Почему ты еще до перерыва в УПЛ выпал из состава и не попадал в заявку на матчи премьер-лиги и молодежного чемпионата?

- 3 марта в матче "Карпат" U-21 я вышел в стартовом составе, но во втором тайме был заменен, потому что мне сломали нос. 5 марта вернулся в Минск. 7 дней провел здесь, восстановился, поехал во Львов 28 марта. Потренировался некоторое время, а затем в Украине объявили карантин, чемпионат приостановили.

Опять отправился в Минск, здесь у меня были индивидуальные тренировки. Например, работал с Татьяной Ловец, тренером по физподготовке, со своим первым тренером Валерием Андриевским занимался. Тренировался немного с дублем БАТЭ. Я понимал, что во время перерыва в УПЛ игровые кондиции терять нельзя, поэтому искал возможность полноценно тренироваться.

Некоторое время работал с дублем "Минска", а 15 мая вернулся в Украину. Причем был совершенно спокоен, ведь находился в неплохих кондициях. Потренировался в "Карпатах" две недели, а в итоге был вынужден уйти из клуба. По сути, даже не успел застать возобновления чемпионата, тем более матч с "Мариуполем" решили отменить.

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- То есть причина отсутствия тебя в заявках на матчи - сломанный нос?

- Именно так. Хотя не знаю, почему клуб решил не давать эту информацию, не разместили новость о моей травме на сайте. Из-за этого возникли странные ситуации. В группе "Белорусский футбол" Вконтакте написали, что меня не включают в заявку, потому что плохо играю и так далее. Меня это задевало, раздражало. Люди писали такое, не зная, что я сижу дома со сломанным носом. Связался с "Белорусским футболом", попросил их в следующий раз уточнять информацию, прежде чем что-то писать.