В Ворскле узнали новые результаты тестов на Ковид-19

Футболисты, тренерский штаб и персонал "Ворсклы" во второй раз прошли тесты на коронавирус, все согласно медицинскому протоколу УПЛ.

Результаты негативные, все здоровы. Но "Ворскла" пропускает 25-й тур УПЛ, поскольку должна была встречаться с "Карпатами".

Напомним, что во львовском клубе нашли позитивные тесты на коронавирус и вся команда отправлена на двухнедельный карантин.