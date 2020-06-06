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В Ворскле узнали новые результаты тестов на Ковид-19

Премьер-лига
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К счастью, все полтавчане здоровы

В Ворскле узнали новые результаты тестов на Ковид-19
Новина українською

Футболисты, тренерский штаб и персонал "Ворсклы" во второй раз прошли тесты на коронавирус, все согласно медицинскому протоколу УПЛ.

Результаты негативные, все здоровы. Но "Ворскла" пропускает 25-й тур УПЛ, поскольку должна была встречаться с "Карпатами".

Напомним, что во львовском клубе нашли позитивные тесты на коронавирус и вся команда отправлена на двухнедельный карантин.

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В статье: Ворскла (Полтава) коронавирус
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