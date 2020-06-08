Легионер Олимпика: Мы были сильнее Мариуполя

Свой комментарий относительно матча "Олимпик" - "Мариуполь" (2: 2) дал литовский атакующий полузащитник дончан Даниэль Романовский.

Приятно, что тренер доверил мне место на поле с первых минут. Своим дебютом в стартовом составе я доволен. Я пытался делать все возможное, чтобы принести пользу команде. Жаль, что не получилось победить. Мы были сильнее "Мариуполя".

Неприятно пропускать голы со стандартов, но винить в этом можем только себя. На протяжении всего матча было ощущение, что мы превосходим соперника и контролируем ход поединка.

Что поделаешь ...Футбол бывает несправедлив ...Мы проанализируем допущенные ошибки и подойдем к игре со Львовом еще сильнее.