УПЛ - вторая лига в Европе по количеству назначенных пенальти

Футбольная обсерватория CIES составила рейтинг элитных европейских лиг, в которых наиболее часто назначались пенальти.

В расчет брались данные начиная с сезона 2017/2018 и до ухода команд на карантин.

В итоге, чаще всего пенальти назначались в польской Экстракляссе – каждые 230 минут игрового времени.

А вот УПЛ идет на почетном второй месте. В 531 матче УПЛ было назначено 207 пенальти (в среднем по точке каждую 231 минуту). Реализация составила 73,9% — 28 место среди 35-ти европейских лиг.

Интересно, что реже всех пенальти назначаются в чемпионате Норвегии - каждые 389 минут. А вторая с конца в этом рейтинге — английская Премьер-лига (382 минуты).