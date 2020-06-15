Трубин: Пятов - топ вратарь. Но, вытеснить его реально, он и сам это понимает

18-летний голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин в эфире ТК Футбол рассказал о конкуренции с Андреем Пятовым.

"Пятов говорит: сделал ошибку, даже голевую, но ты должен понимать, что есть еще 45-50 минут. Будет какой-то момент, можешь спасти команду, вы можете выиграть. Главное – не опускать руки и не закапывать себя в яму, будет только хуже от этого.

Смотреть за его игрой – это одно. Но когда работаешь рядом с ним – он подымается еще на уровень выше. Он и человек хороший. Он реально топ-вратарь.

Андрей очень опытный. Постоянно помогает мне на тренировках. Но, конечно, вытеснить его реально. Он и сам это понимает", - сказал Трубин.