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Трубин: Пятов - топ вратарь. Но, вытеснить его реально, он и сам это понимает

Премьер-лига
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Анатолий отыграл полный матч с Колосом

Трубин: Пятов - топ вратарь. Но, вытеснить его реально, он и сам это понимает
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18-летний голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин в эфире ТК Футбол рассказал о конкуренции с Андреем Пятовым.

"Пятов говорит: сделал ошибку, даже голевую, но ты должен понимать, что есть еще 45-50 минут. Будет какой-то момент, можешь спасти команду, вы можете выиграть. Главное – не опускать руки и не закапывать себя в яму, будет только хуже от этого.

Смотреть за его игрой – это одно. Но когда работаешь рядом с ним – он подымается еще на уровень выше. Он и человек хороший. Он реально топ-вратарь.

Андрей очень опытный. Постоянно помогает мне на тренировках. Но, конечно, вытеснить его реально. Он и сам это понимает", - сказал Трубин.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
ТК Футбол

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