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Дикий: Матч Карпаты - Олимпик пройдет в рамках тура. Возможно, он будет смещен на день-два

Премьер-лига
(1 голосов)

Карпаты все-таки будут играть в футбол

Дикий: Матч Карпаты - Олимпик пройдет в рамках тура. Возможно, он будет смещен на день-два
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий расcказал о том, как "Карпаты" будут выходить из карантина. В эфире ТК Футбол функционер вспомнил о грядущей игре львовян против "Олимпика", а также о перенесенных поединках двух предыдущих туров против "Мариуполя" и "Днепра-1".

"На данный момент мы ждем от них информации касаемо возможности проведения матча во Львове. Если не получится – поединок можно провести в Киеве.

Возможно, он сдвинется на день-два. В воскресенье-понедельник, может, он будет проведен. Сейчас все по плану, игра пройдет в рамках тура.

Что известно по матчам, которые "Карпаты" не сыграли перед этим? Уже есть предварительные даты, которые будут согласованы с "Мариуполем" и "Днепром-1", – сказал Дикий.

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В статье: ФК Мариуполь Олимпик (Донецк) Карпаты (Львов) Евгений Дикий СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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