Бразилец ФК Львов рассказал о сокращении зарплат и взаимоотношениях с игроками Шахтера

Полузащитник "Львова" Рафаэль Сабино поделился своими впечатлениями о жизни в Украине, коронавирусе и сокращении зарплат.

Сейчас игрок вне общей группы - восстанавливается после травмы.

Чувствую себя уже лучше, возвращаюсь к тренировкам, чтобы восстановиться после повреждения. Вскоре смогу помочь своей команде в чемпионате.

Расизм? Я в Украине уже два года, и ни разу не сталкивался с ним здесь. Нет никаких проблем в этой стране. Мне очень нравится Львов, комфортно чувствую себя в этом городе.

То, что в "Львове" играет много бразильцев - хорошо для ежедневной адаптации в стране. Мы помогаем друг другу. Бразильцы "Шахтера"? Когда мы играем с ними, то, конечно, после матчей общаемся. Я болею за каждого из них. Они замечательные футболисты и люди. Знаю, что если мне понадобится помощь, то они в любой момент откликнутся. Все бразильцы "Шахтера" очень отзывчивые ребята.