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Бразилец ФК Львов рассказал о сокращении зарплат и взаимоотношениях с игроками Шахтера
Полузащитник "Львова" Рафаэль Сабино поделился своими впечатлениями о жизни в Украине, коронавирусе и сокращении зарплат.
Сейчас игрок вне общей группы - восстанавливается после травмы.
Чувствую себя уже лучше, возвращаюсь к тренировкам, чтобы восстановиться после повреждения. Вскоре смогу помочь своей команде в чемпионате.
Расизм? Я в Украине уже два года, и ни разу не сталкивался с ним здесь. Нет никаких проблем в этой стране. Мне очень нравится Львов, комфортно чувствую себя в этом городе.
То, что в "Львове" играет много бразильцев - хорошо для ежедневной адаптации в стране. Мы помогаем друг другу. Бразильцы "Шахтера"? Когда мы играем с ними, то, конечно, после матчей общаемся. Я болею за каждого из них. Они замечательные футболисты и люди. Знаю, что если мне понадобится помощь, то они в любой момент откликнутся. Все бразильцы "Шахтера" очень отзывчивые ребята.
Сокращение зарплат в клубе - непростое время для всех. Думаю, вся команда, как одно целое, должна пройти через этот сложный отрезок в работе. Мы понимаем причины такого решения руководства и поддерживаем его. Несмотря на все это, мы можем расти и прогрессировать. Все будет хорошо.
В Украине чувствую себя защищенным от коронавируса. Во Львове нахожусь со своей семьей, поэтому мыслей о возвращении в Бразилию на период карантина у меня не возникало. Да и к тому же в нашей стране сейчас очень сложная ситуация.