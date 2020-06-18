Ассистент Каштру может променять Шахтер на Спортинг

Один из помощников главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру Филипе Селиккая в ближайшее время может покинуть донецкий клуб.

Как сообщает издание Record, специалист может возглавить дублирующий состав лиссабонского "Спортинга".

Напомним, что 35-летний специалист пришел в "Шахтер" летом минувшего года вместе с Луишем Каштру. Всего же в тандеме с Каштру Селиккая работает с 2017 года.