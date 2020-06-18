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Ассистент Каштру может променять Шахтер на Спортинг

Премьер-лига
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Специалисту пришло предложение возглавить дубль Спортинга

Ассистент Каштру может променять Шахтер на Спортинг
Новина українською

Один из помощников главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру Филипе Селиккая в ближайшее время может покинуть донецкий клуб.

Как сообщает издание Record, специалист может возглавить дублирующий состав лиссабонского "Спортинга".

Напомним, что 35-летний специалист пришел в "Шахтер" летом минувшего года вместе с Луишем Каштру. Всего же в тандеме с Каштру Селиккая работает с 2017 года.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Филипе Селиккая
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