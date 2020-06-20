Шахтер 13-й раз стал чемпионом Украины, установив рекорд

Донецкий "Шахтер", победив в 27-м туре УПЛ "Александрию", стал недосягаемым для преследователей. Сейчас у горняков 71 балл, "Динамо", если выиграет у "Колоса", будет 55. До завершения чемпионата остается еще пять туров, поэтому даже если горняки все матчи проиграют, а киевляне выиграют, на финише "Шахтер" все равно будет впереди.

Интересно, что дончане установили новый рекорд по скорости завоевания титула. Предыдущий принадлежал "Динамо", которое становилось чемпионом за четыре тура до конца сезона в 2000-м, этот показатель "Шахтер" повторял в 2017-м.

Заметим, что чемпионская серия горняков насчитывает уже четыре сезона подряд. Для Луиша Каштру - это первое золото во главе украинского клуба. Три предыдущих сезона дончане сыграли под руководством Пауло Фонсеки.

В целом "Шахтер" 13-й раз стал чемпионом Украины. Стоит заметить, что такого показателя удалось достичь всего за 18 лет - первый чемпионский титул горняки получили в 2002-м. Таким образом, по количеству титулов "Шахтер" еще на шаг приблизился к "Динамо". На счету киевлян 15 побед по итогам сезона в высшем дивизионе.