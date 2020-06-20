  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер 13-й раз стал чемпионом Украины, установив рекорд
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер 13-й раз стал чемпионом Украины, установив рекорд

Премьер-лига
(5 голосов)

Луиш Каштру принимает поздравления

Шахтер 13-й раз стал чемпионом Украины, установив рекорд
Новина українською

Донецкий "Шахтер", победив в 27-м туре УПЛ "Александрию", стал недосягаемым для преследователей. Сейчас у горняков 71 балл, "Динамо", если выиграет у "Колоса", будет 55. До завершения чемпионата остается еще пять туров, поэтому даже если горняки все матчи проиграют, а киевляне выиграют, на финише "Шахтер" все равно будет впереди.

Интересно, что дончане установили новый рекорд по скорости завоевания титула. Предыдущий принадлежал "Динамо", которое становилось чемпионом за четыре тура до конца сезона в 2000-м, этот показатель "Шахтер" повторял в 2017-м.

Заметим, что чемпионская серия горняков насчитывает уже четыре сезона подряд. Для Луиша Каштру - это первое золото во главе украинского клуба. Три предыдущих сезона дончане сыграли под руководством Пауло Фонсеки.

В целом "Шахтер" 13-й раз стал чемпионом Украины. Стоит заметить, что такого показателя удалось достичь всего за 18 лет - первый чемпионский титул горняки получили в 2002-м. Таким образом, по количеству титулов "Шахтер" еще на шаг приблизился к "Динамо". На счету киевлян 15 побед по итогам сезона в высшем дивизионе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (127)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 23:01
Нужно банить быдло Донбасса, такое как облезлый из под шконки, опущенного который назвался тираном (может бараном?).....
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
20.06.2020 в 22:55
Чемпионство по игре и заслуженное.
Ответить
0
0
Директор холдинга (Ясный)
20.06.2020 в 22:39
Прикормленные редакцией ушлепки, облезлые и крайне туповатые. Юа-Футбол просто умирает с такими представителями ментовского лагеря. Нет дискуссии. Только лай побитых собак из-под шконки. Разве это соперники? Это же просто кваша.
Ответить
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 22:49
и пишут они #крайнеплотно)))))
Ответить
0
-1
avatar
scorpius (Ck)
20.06.2020 в 22:50
В смысле от словосочетания "крайняя плоть"?
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 22:56
скорп, ты майеш рацийю)))
0
0
Trztrqtr (Украина)
20.06.2020 в 22:52
Тут не о чем дискутировать. На текущий момент есть чемпион-кроты, и есть борьба за 2-4 места. И так из сезона в сезон. Каков предмет для обсуждения?
Ответить
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
20.06.2020 в 22:54
Ну например, что бобры думают, будто бы они могут навязать борьбу за золото...
0
0
Директор холдинга (Ясный)
20.06.2020 в 22:55
Требую с уважением к панству. Быдлошариковых с их абырвалгами - банить. Это же в интересах ресурса. Не опускать качество срачей до уровня Заквашенного.
+1
0
Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 22:55
По тебе сразу видно, что ты - донецкий интеллектуал...Наверняка обучался у проффесора Януковича на шапковоровском факультете института фени и базара...
Ответить
0
-2
Trztrqtr (Украина)
20.06.2020 в 22:59
Бобры могут навязать только борьбу друг другу кто кого громче перекречит о том что чемпионство купили. Там целый оркестр. Футбол их не интересует поскольку у него их нет, футбол кротов им обсуждать стыдно. Вот и поют хором, что еще делать. Квашин-Шариков заводила, Бокасса-зам. Впрочем, какой оркестр-такое и исполнение-нулевое, так что тут они тоже не ахти.
Ответить
0
0
Директор холдинга (Ясный)
20.06.2020 в 22:37
А ментятам героически отстоять 3 место. Это же безболезненный выход в ЛЕ. А то, не дай боже, какое Мальме в отборе. И будет опять жидкий обсер. А оно вам нннадо?
Ответить
+3
-3
avatar
Mariner888 (Одесса)
20.06.2020 в 22:37
Шахтёр с заслуженным чемпионством !!!
Ответить
+3
-1
Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 22:56
заслуженным....
Ответить
0
0
Директор холдинга (Ясный)
20.06.2020 в 22:28
Всех болельщиков Шахтера с прекрасным результатом. Золото опять дома.Жду еще 7 до 2027-го. Двадцаточка, это будет красиво.
Ответить
+6
-4
Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 22:23
СПАСИБО судьям и мариуполю !!!! Без вас мы никто !!!!
Ответить
+1
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 22:25
слушай, оль, с Судьями ты - Соль, с Мариуполем - Моль!
Ответить
+2
-4
Директор холдинга (Ясный)
20.06.2020 в 22:27
Что, прокисшая субстанция с характерным запахом пытается загадить окружающую среду? Как всегда в его никчемной жизеньке.
+2
-4
Trztrqtr (Украина)
20.06.2020 в 22:34
Шарикову-страдать!
Ответить
+3
-1
avatar
фанат71 (калуш)
20.06.2020 в 22:15
Дививсь футбол,перше кинулось в око ,що за Шахтар грають дуже багато смуглявих,але поздоровляю з заслуженим чемпіонством!!
Ответить
+2
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 22:20
лето, загар - всё логично!)))
Ответить
+2
-4
аалекс ( Крым)
20.06.2020 в 22:20
Имидж такой. Они же горняки как никак)))
Ответить
+3
-3
avatar
фанат71 (калуш)
20.06.2020 в 22:27
І правда ,а я зразу не додув,шахтарі завжди чорні ,коли з шахти вилазять)))
+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
20.06.2020 в 22:21
Футбол - то вже давно багатонаціональна гра, тому немає нічого дивного, що у провідних клубах є купа легіонерів із інших країн.
Ответить
+2
-3
Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 22:11
Скоро ВОЛЬСБУРГ поздравит землероек....
Ответить
+3
-8
Директор холдинга (Ясный)
20.06.2020 в 22:29
Скоро Шахтер отправит комиссарчиков приблатненных на заслуженное 3-е место.
Ответить
+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 22:37
комуссарчиков
+1
-1
aleksandrdre (Краматорск)
20.06.2020 в 22:39
так ты батенька не только нарик а еще и сепар . все нормальные люди те которые УКРАИНЦЫ -болеют в еврокубках за все наши команды а ты оказывается засланая гнида
Ответить
+3
0
Директор холдинга (Ясный)
20.06.2020 в 22:52
Засланная он, или, засранная, тот еще вопрос.
+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
20.06.2020 в 22:04
ЭЙФОРЕТИК!! Я понимаю что ты отрабатывешь здесь на сайте своими шикарными комментами чтоб привлечь аудиторию, но не пались так явно!))
Ответить
+7
-4
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
20.06.2020 в 22:04
Всех болел ШД с чемпионством!!!
Ответить
+10
-5
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.06.2020 в 22:08
Спасибо!!!!!!!!!!
Ответить
+5
-4
avatar
scorpius (Ck)
20.06.2020 в 22:13
Ответить
+4
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.06.2020 в 22:00
Шахтёр-чемпион,дырявым-страдать!
Ответить
+7
-6
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
20.06.2020 в 22:05
А зачем тебе страдать?
Ответить
+3
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.06.2020 в 22:06
Булгаков,плохо страдаешь
+3
-6
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
20.06.2020 в 22:13
На вопрос отаечай, страдалец)))
Ответить
+3
-5
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.06.2020 в 22:17
Походу в этом сезоне ДК дырявые,не?))))
+6
-4
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
20.06.2020 в 22:25
А где Крыабасс сейчас играет, не подскажешь?))
+2
-2
Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 22:25
Так ты и есть дырявый.... Не веришь ??? Сунь палец в задницу.... Ну что убедился ??? Я же говорил, а ты не верил...
Ответить
+3
-2
Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 21:55
СПАСИБО Мариуполь за подаренные нам 18 очей !!! Без вас мы полное НЕДОРАЗУМЕНИЕ !!!!
Ответить
+3
-9
avatar
scorpius (Ck)
20.06.2020 в 21:56
Красава, пеши исчо про 18 ачей Мариуполя, твоё мнение нам очень важно!!)))
Ответить
+7
-4
avatar
таврия19752009 (симферополь)
20.06.2020 в 21:59
Мариуполь отнял у Шахтера очки ,Динамо нет....Динамо фарм Шахтера
Ответить
+9
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.06.2020 в 22:00
Точно, ФК ДК уже не первый год фарм ФК Шахтер!))))
+5
-4
аалекс ( Крым)
20.06.2020 в 22:18
Я бы даже сказал - дубль Шахтера.
+3
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
20.06.2020 в 22:26
Аалекс, я бы даже сказал, что ты далпаёп крысчанский)))
+1
-2
Директор холдинга (Ясный)
20.06.2020 в 22:31
Совсем крышка тю-тю? Спасибо ментам за +9. Это были приятные +9. Как красиво Мораес с Марлосом сплющили ментов? Это же блеск. Еще хочу. Через 2 недели.
Ответить
+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
20.06.2020 в 21:55
Кстати, отделу статистики на юа-футбол надо бы понизить зарплату - то они голы Мораеса считают по своему, не так как в УПЛ, то не знают что за 4 тура золото ЧУ Шахтер оформлял еще и в сезоне 12/13. Наверное в следующий раз забудут у кого сколько титулов
Ответить
+8
-1
Старый Олигарх (Tel Aviv )
20.06.2020 в 21:54
Тот день когда болела дырявых головы не поднимают!!! Шахтёр гордость Украины!!!
Ответить
+10
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.06.2020 в 21:56
Однозначно!!!
Ответить
+8
-3
Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 21:56
шахтьор позор Украины...ЛИПОВЫЙ чемпийон...
Ответить
+4
-10
Старый Олигарх (Tel Aviv )
20.06.2020 в 21:57
Хоть липовый, хоть кленовый ЧЕМПИОН!!!!
+5
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.06.2020 в 21:59
Кваша,ты дураком родился или это приобретенное?
+10
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
20.06.2020 в 21:59
А дырявые - это кто?
Ответить
+3
-3
Зритель (Харьков)
20.06.2020 в 22:21
Ну да. Больше как-то и гордиться нечем. Да и украинцев в Шахтёре маловато.
Ответить
+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 22:23
даже так? а когда в металле играли иноземцы, где твои возмущения были?
+2
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
20.06.2020 в 22:32
Дак с вагинальными даже Металл не сравнится в этом)))
+2
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
20.06.2020 в 21:54
Эйфоририк с Бокасса сегодня вместо клоунов на разогреве
Ответить
+7
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.06.2020 в 21:56
Два дешёвых клоуна!
Ответить
+7
-4
Директор холдинга (Ясный)
20.06.2020 в 22:34
Редакция бедная, соответственно и ушлепки прикормленные, облезлые и крайне туповатые. Юа-Футбол просто умирает с такими представителями ментовского лагеря. Нет дискуссии. Только лай побитых собак из-под шконки. Разве это соперники?
+3
-1
avatar
scorpius (Ck)
20.06.2020 в 22:10
Бокасса уже унылый старпер - наверное скоро отправят на пенсию, а вот эйфоретик новый персонаж здесь, только недавно зарегился, наверняка со свежими идеями
Ответить
+6
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.06.2020 в 21:53
Бажаю Вольфсбургу перемоги!
Ответить
+6
-9
avatar
Эйфоретик
20.06.2020 в 21:53
Вся Украина будет за Шахтёр
Ответить
+4
-4
Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 21:58
Хрен ты угадал ! Среди моих знакомых и коллег нет и никогда не было болельщиков землероек...
+2
-8
аалекс ( Крым)
20.06.2020 в 22:15
У вас секта?
+6
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
20.06.2020 в 22:33
Аалекс, ты что-то путаешь. Это у вас секта любителей Х@йла
0
-1
aleksandrdre (Краматорск)
20.06.2020 в 21:52
Шахтер -ЧЕМПИОН!!!ТАК ДЕРЖАТЬ !!!Ждем очередных побед и рекордов!!!Всех болельщиков ШАХТЕРА С ПОБЕДОЙ!!!
Ответить
+7
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.06.2020 в 21:53
С чемпионством,брат!
Ответить
+5
-5
Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 21:59
мышебратья...
+3
-7
Старый Олигарх (Tel Aviv )
20.06.2020 в 21:49
Шахтёр!!!! Чемпион!!!
Ответить
+6
-6
MU7710 (Тегусигальпа )
20.06.2020 в 21:48
заблокируйте школяра эйферика...он сепаратист...))
Ответить
+7
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
20.06.2020 в 21:51
Ипать ты даун
Ответить
+4
-5
avatar
таврия19752009 (симферополь)
20.06.2020 в 21:40
Доминирование Шахтера!!!
Ответить
+12
-6
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.06.2020 в 21:40
Однозначно!(с)
Ответить
+10
-5
Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 22:00
Доминирование судей...
Ответить
+4
-6
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.06.2020 в 21:38
Кротики,с чемпионством!!!! "Где,Динамо,где?"
Ответить
+9
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.06.2020 в 21:50
В фіналі Кубку!
Ответить
+5
-7
Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 22:01
землеройки благодарят Мариуполь и судей за помощь...
Ответить
+3
-6
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.06.2020 в 21:35
Интересно , а так поздно чемпионом Украины кто-нибудь становился? Может Таврия в 1992?
Ответить
0
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 21:37
21:20 - это не поздно
Ответить
+9
-6
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.06.2020 в 21:38
Ты необычайно ослоумен...
+5
-9
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 21:39
это ответ на твой высер, если так туго понимаешь
+8
-5
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.06.2020 в 21:42
Тираннозавр, никакого высера нет. Это он тебе только мерещится. Просто действительно интересно или это самое позднее чемпионство?
+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 21:43
можешь погуглить
+2
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.06.2020 в 21:45
Ну так загугли, а не ослоумничай
+3
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 21:50
я не виноват, что некоторые не понимают шутки, если смайлы не поставить! и меня этот вопрос не интересовал, поэтому искать нет необходимости
+3
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.06.2020 в 21:52
А тебя и не спрашивали
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 21:58
тога адресата указывай, а не на всеобщее обсуждение выкидывай вопросы
+2
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.06.2020 в 22:09
Тога - это где?
+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 22:18
па Д ла, па Д ла, па Д лавил (с)
+1
-3
avatar
scorpius (Ck)
20.06.2020 в 21:38
Ну, то был нестандартный чемпионат. Зато в сезоне 01/02 ШД оформил золото в последнем туре, который состоялся 11 июня.
Ответить
+3
-2
avatar
scorpius (Ck)
20.06.2020 в 21:40
И то, вроде было еще позже, но сам не помню)
+1
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.06.2020 в 21:32
Фаны ДК могут сколько угодно ставить диз-но ведь Шахтёр-чемпион,не так ли?
Ответить
+9
-7
avatar
zloyded (Киев)
20.06.2020 в 21:40
Да тут и ставить ничего не нужно В таком "ручном" чемпионате, как-то уже и стыдно чемпионом быть Но деньги не пахнут и Ахмэт всеми правдами и не правдами стремится во что-бы то ни стало сразу в группу ЛЧ попасть - это деньги. Для достижения этой цели и запущен этот механизм полного подчинения себе ПФЛ, КДК и судей. Вот и весь чемпионат! А для Украины что - натурализация! Кушайте, не подавитесь...
Ответить
+5
-9
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.06.2020 в 21:42
Аргументируй свой высер или ты балабол?
+5
-5
Tenma7 (Чернигов)
20.06.2020 в 21:46
А то что ДК скатилось по уровню игры до зари, александрии, десны, мяльм шмяльм, это вас не беспокоит? И в том что дк пробивает дно каждый год в ле, тоже ахмет с карманными судьями виноваты?
+7
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.06.2020 в 21:50
Проблема фанов ДК в том,что они ищут причины не там,где нужно:причина в Суркисах,а не Шахтере. Выступление в Европе ДК тому подтверждение.
+6
-4
avatar
таврия19752009 (симферополь)
20.06.2020 в 21:56
Сколько Динамо обыграло раз Шахтер в этом чемпионате????
+5
-3
аалекс ( Крым)
20.06.2020 в 22:12
В таком "ручном" чемпионате, как-то уже и стыдно чемпионом быть Ну тогда понятно почему Динамо 4 года курит - им стыдно)))
+5
-2
Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 22:04
ЛИПОВЫЙ чемпион благодарит Мариуполь и суддей за помощь...
Ответить
+3
-4
Григорий Листопадов
20.06.2020 в 21:31
Эйфоретик-ШИЗАретик,так ты в добавок ещё и обезьяна?
Ответить
+5
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 21:51
щас ещё повыползают
Ответить
+5
-4
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
20.06.2020 в 22:01
Так выползают кроты вонявые со своих нор)))
+2
-5
avatar
scorpius (Ck)
20.06.2020 в 21:30
Всех болел Шахтера поздравляю с заслуженным чемпионством! Обновили свой собственный рекорд - до этого в сезонах 12/13 и 16/17 становились за 4 тура до конца.
Ответить
+11
-5
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.06.2020 в 21:30
Спасибо!!!!!!!!!!!!
Ответить
+10
-5
Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 22:06
....СУДЬЯМ !!!!! Спасибо Мариуполю !!!!!!!
+2
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.06.2020 в 21:29
Мы-лучшие!!!!!!!!!!!!!!! Только Шахтер-только победа!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
+7
-5
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.06.2020 в 21:27
Всех кротиков- с чемпионством!!!!!!
Ответить
+10
-4
Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 22:07
....гомиков ????!!!!!!
Ответить
+1
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.06.2020 в 21:26
С чемпионством и рекордом, кротобратия!!!!!!!
Ответить
+10
-4
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
20.06.2020 в 22:08
Вагинальная пи@добратия)))
Ответить
0
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.06.2020 в 22:15
Плохо страдаешь,дырка МБ!))))
+2
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
20.06.2020 в 22:35
А ты чё плохо страдаешь, вагиноголовый?)))
0
-1
avatar
Эйфоретик
20.06.2020 в 21:26
Даже в таких матчах не дают шанс Коноплиенке,Болбатенку,Пихалёнку,Трубкину.Одни обезьяны в составе.Знаки дымные в тумане...хоу.
Ответить
+3
-12
avatar
таврия19752009 (симферополь)
20.06.2020 в 21:42
У Коноплянки голевой ассист .глаза разуй
Ответить
+9
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 21:47
что значит "даже в таких"? александрия - команда хпоймёшь: то упирается рогами, то горит 1:5! поэтому лавочниками с ними бороться тяжело
Ответить
+5
-2
Red Star (Ирпень)
20.06.2020 в 21:26
Ответить
+7
-7
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.06.2020 в 21:25
We are the champions!!!!!!!!
Ответить
+8
-5
avatar
Эйфоретик
20.06.2020 в 21:25
Бразильский Шахтёр с ДНР
Ответить
+5
-12
Red Star (Ирпень)
20.06.2020 в 21:25
и чемпион украины! молодцы!
Ответить
+9
-8
Red Star (Ирпень)
20.06.2020 в 21:27
приятно что не считаешь ДНР украиной)) эти территории давно прое **аны украиной ) ДНР чемпион украины))
Ответить
+5
-11
Serg02 (Одесса)
20.06.2020 в 21:35
Мозги твои давно прое**баны
+8
-5
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
20.06.2020 в 21:40
Мозг ты свой проипал, имбецил
+4
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
20.06.2020 в 21:53
Иблан, название страны пишется с большой буквы
+3
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 21:24
судья, крнечно, несправедливо не засчитал чистый гол марлоса в 1 тайме...да и пенальти "рукоколи" сейчас не даётся - отскок с 20 см
Ответить
+4
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 21:23
с чемпионством!
Ответить
+9
-7
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.06.2020 в 21:25
С чемпионством!!!!
Ответить
+10
-7


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...