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Шаран о своей отставке: После матча с Десной руководство задумалось

Премьер-лига
(5 голосов)

Наставник "аграриев" прокомментировал слухи о своем увольнении

Шаран о своей отставке: После матча с Десной руководство задумалось
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран поделился мыслями насчет слухов о своей возможной отставке из клуба.

"Я услышал, что после матча с "Десной" сказали, что руководство призадумалось. Конечно, это плюсов не дает. Наша задача – еврокубки, пока не закончился чемпионат и плей-офф, где мы будем выступать. Конечно, это влияет на коллектив и тренерский штаб.

Если президент что-то скажет и примет решение... Я слушаю только президента. Он – очень серьезный человек, мы не первый год работаем. Знаем, что бывают как поражения, так и победы. Однако принимает решение президент", – рассказал Владимир Шаран.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия
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Источник:
Футбол NEWS
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Комментарии (2)
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dimetradze (Кременчуг)
28.06.2020 в 16:40
Если руководство ставит серьезные цели,Шаран им не помощник-игра команды весьма примитивна,ЛЕ это показала..да и в чемпе прогресса никакого
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+1
0
Nevermore (Донецк)
28.06.2020 в 16:28
да ну нах
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0
-1


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