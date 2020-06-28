Шаран о своей отставке: После матча с Десной руководство задумалось

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран поделился мыслями насчет слухов о своей возможной отставке из клуба.

"Я услышал, что после матча с "Десной" сказали, что руководство призадумалось. Конечно, это плюсов не дает. Наша задача – еврокубки, пока не закончился чемпионат и плей-офф, где мы будем выступать. Конечно, это влияет на коллектив и тренерский штаб.

Если президент что-то скажет и примет решение... Я слушаю только президента. Он – очень серьезный человек, мы не первый год работаем. Знаем, что бывают как поражения, так и победы. Однако принимает решение президент", – рассказал Владимир Шаран.