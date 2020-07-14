Максимов: Ворскла доиграет сезон молодежным составом

Полтавская "Ворскла" доиграет нынешний сезон молодежным составом. Об этом "Команде №1" рассказал главный тренер полтавской команды Юрий Максимов.

"Мы тяжело отходили от поражения в финале Кубка Украины. Лучше бы проиграли в основное или в дополнительное время. Понятно, что по игре "Динамо" было посильнее, но когда дело дошло до футбольной лотереи… Изначально я бы не поверил, что можно забить семь подряд пенальти и проиграть…

Что касается оставшихся матчей в чемпионате, то доигрывать мы будем молодежным составом. Мы отпустили в отпуск практически всех основных футболистов, чтобы посмотреть в деле перспективных ребят, которых в "Ворскле" хватает. Нужно понимать, на кого мы сможем рассчитывать в будущем, кого брать на сборы. Мы уже думаем о следующем сезоне", - сказал Максимов.

Напомним, что в нынешнем сезоне "Ворскле" в УПЛ осталось сыграть два матча – с "Мариуполем" 16 июля и с "Днепром-1" 19 июля.