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Максимов: Ворскла доиграет сезон молодежным составом

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер уже думает о следующем сезоне

Максимов: Ворскла доиграет сезон молодежным составом
Новина українською

Полтавская "Ворскла" доиграет нынешний сезон молодежным составом. Об этом "Команде №1" рассказал главный тренер полтавской команды Юрий Максимов.

"Мы тяжело отходили от поражения в финале Кубка Украины. Лучше бы проиграли в основное или в дополнительное время. Понятно, что по игре "Динамо" было посильнее, но когда дело дошло до футбольной лотереи… Изначально я бы не поверил, что можно забить семь подряд пенальти и проиграть…

Что касается оставшихся матчей в чемпионате, то доигрывать мы будем молодежным составом. Мы отпустили в отпуск практически всех основных футболистов, чтобы посмотреть в деле перспективных ребят, которых в "Ворскле" хватает. Нужно понимать, на кого мы сможем рассчитывать в будущем, кого брать на сборы. Мы уже думаем о следующем сезоне", - сказал Максимов.

Напомним, что в нынешнем сезоне "Ворскле" в УПЛ осталось сыграть два матча – с "Мариуполем" 16 июля и с "Днепром-1" 19 июля.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.07.2020 в 18:39
То у них ще є шанси зачепитися за 8 місце...
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