Герой футбольного дня. Игорь Климовский

В "Олимпике" все время так озабочены поиском идеальной модели функционирования клуба и команды, что долго не замечали и не отдавали должное человеку, который много сделал для коллектива и для футболистов. Игорь Климовский дважды становился у руля главной команды "Олимпика" в кризисных ситуациях, каждый раз – на временной основе с приставкой "и.о.".

После Романа Санжара с тренерами у "Олимпика" не складывалось. Вячеслав Шевчук и Жулио Сезар – откровенно провальные назначения, Висенте Гомес дал надежду, но быстро она была поглощена и подавлена ​​рутиной и внутренними клубными проблемами. "Олимпик" снова пришел к варианту, который напрашивался и был логичным сразу после ухода Романа Санжара.

Во время своей первой каденции на посту исполняющего обязанности главного тренера "Олимпика" Игорь Климовский провел восемь матчей, из которых проиграл только один – на выезде "Десне" 1:2. В том поединке тренер отошел от привычной для себя формации 4-2-31 и сыграл по схеме 4-4-2. Урок был усвоен, дальше "Олимпик" Климовского не экспериментировал и не проиграл ни одного поединка.

Вторая каденция началась с ничьей с "Динамо" 1:1 и вместила в себя лишь три поражения в десяти матчах. В целом Игорь Климовский как главный тренер "Олимпика" провел восемнадцать матчей, потерпел лишь четыре поражения. Набрал тридцать очков, в среднем – 1,67 за игру. Разница мячей – 35:25. Статистика весьма неплохая. Рисунок игры в последних поединках закончившегося чемпионата также радовал глаз. Было бы странно, если бы руководство вновь отодвинуло Климовского в тень, и ударилось в очередную авантюру на тренерском мостике.

Тем более, накануне в одном из интервью Игорь Климовский излучал уверенность, заявляя, что не боится брать на себя ответственность и готов работать с командой дальше. Он знает эту команду, ведь как тренер и менеджер работает в клубе с 2002-шл года, был и главным, и молодежь тренировал, и ассистировал Висенте Гомесу. Игорь Климовский мог сам убедиться в том, что вектор работы с легионерами сомнительного качества, как было при Жулио Сезар – это путь в никуда. Он воочию убедился, что приличную по меркам УПЛ игру можно поставить с игроками вроде Балашова, Цимбалюка или Баланюка.

С Климовским дублеры "Олимпика" в конце чемпионата громили "Львов" и "Мариуполь", которые выполняли определенные задачи. С Климовским у "Олимпика" есть какая-никакая само-идентичность. Для маленького клуба это важно. Важно прекратить тренерскую суматоху и ​​идти своим путем.

Игорь Климовский уже доказал, что может быть надежным проводником.