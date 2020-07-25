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Алан Патрик: Не собирался возвращаться в Шахтер

Премьер-лига
(2 голосов)

Бразилец хотел вернуться на родину

Алан Патрик: Не собирался возвращаться в Шахтер
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик рассказал, что не хотел возвращаться в донецкий клуб после аренды во "Фламенго" в сезоне 2015/16.

"Я долгое время находился в Бразилии – 4 с половиной года. Первый приезд в Украину оставил не очень хорошие воспоминания. У меня было мало возможностей. Поэтому я решил вернуться в Бразилию. Я хорошо проявил себя во "Фламенго".

Когда аренда закончилась, я чувствовал, что хочу остаться, не хочу возвращаться в Украину, ведь первый приезд был неудачным. Но со мной пообщались, сказали, что в команде многое изменилось, она даже переехала в другой город. Я вернулся, ведь у меня был контракт, хоть и не хотел. Все сложилось хорошо, мне удалось адаптироваться. Я в "Шахтере" уже 4 года.

В Бразилии я лучше всего выступал за "Фламенго". В Европе, в "Шахтере" сейчас я провел свой лучший сезон. Даже с точки зрения игрового времени. Я буду продолжать усердно работать, чтобы оставаться на высоком уровне, оправдывать ожидания и помогать "Шахтеру" в достижении целей", – рассказал Патрик FoxSports.

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк) Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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