Алан Патрик: Не собирался возвращаться в Шахтер

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик рассказал, что не хотел возвращаться в донецкий клуб после аренды во "Фламенго" в сезоне 2015/16.

"Я долгое время находился в Бразилии – 4 с половиной года. Первый приезд в Украину оставил не очень хорошие воспоминания. У меня было мало возможностей. Поэтому я решил вернуться в Бразилию. Я хорошо проявил себя во "Фламенго".

Когда аренда закончилась, я чувствовал, что хочу остаться, не хочу возвращаться в Украину, ведь первый приезд был неудачным. Но со мной пообщались, сказали, что в команде многое изменилось, она даже переехала в другой город. Я вернулся, ведь у меня был контракт, хоть и не хотел. Все сложилось хорошо, мне удалось адаптироваться. Я в "Шахтере" уже 4 года.

В Бразилии я лучше всего выступал за "Фламенго". В Европе, в "Шахтере" сейчас я провел свой лучший сезон. Даже с точки зрения игрового времени. Я буду продолжать усердно работать, чтобы оставаться на высоком уровне, оправдывать ожидания и помогать "Шахтеру" в достижении целей", – рассказал Патрик FoxSports.