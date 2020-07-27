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Денисов: Мне интересно, как Луческу будет смотреть в глаза Ахметову

Премьер-лига
(3 голосов)

Страсти накаляются в станах обеих команд

Денисов: Мне интересно, как Луческу будет смотреть в глаза Ахметову
Новина українською

Генеральный директор ТК "Футбол" Александр Денисов рассказал о том, что он попытался взять комментарий у президента "Шахтера" Рината Ахметова относительно назначения экс-тренера "горняков" Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо".

"Говорил сегодня с Ринатом Ахметовым. Тему Луческу в "Динамо", президент "Шахтёра" в данный момент комментировать не будет, но договорились, что по окончании еврокубкового сезона запишем с ним большое итоговое интервью, в котором президент "Шахтёра" обязательно прокомментирует и поступок Луческу. Я не знаю, что скажет в интервью Ринат Ахметов, но на мой взгляд, самое важное во всей этой истории с заходом Луческу в "Динамо", не спортивный аспект, а именно человеческий.

Я хорошо помню, что когда Луческу попал в автокатастрофу в Бухаресте, президент "Шахтера" тут же вылетел в Румынию поддержать своего тренера. Я также помню, когда у Луческу случился инфаркт, президент организовал полностью лечение, поддерживал, сохранил контракт и место главного тренера. Я не говорю уже о том, что он всегда поддерживал Луческу в любой сложный момент его донецкой карьеры, особенным в этом смысле выглядит 2008 год, тогда болельщики массово требовали отставки румына и только президент "Шахтёра" встал на защиту Луческу, взяв всю ответственность за результат на себя.

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И вот теперь Луческу в "Динамо". И мне очень интересно даже не то, как теперь Мирча Луческу будет смотреть в глаза болельщикам "Шахтёра", а как бы он, после всего перечисленного, посмотрел сегодня в глаза Ринату Ахметову", - написал Денисов в Фейсбуке.

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В статье: Мирча Луческу Ринат Ахметов Александр Денисов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
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Комментарии (19)
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Микко82 (Херсон)
27.07.2020 в 23:23
Пошкодує ще Луческу що між двома вогнями опинився (Ахметовська банда і ультаси Динамо).
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
27.07.2020 в 23:19
А что ему в глаза смотреть? Они шо, хату одну снимают?)
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0
0
fuencumpofetty
27.07.2020 в 23:19
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0
0
миг-25 (киев)
27.07.2020 в 23:15
А кому интересно мнение какого то донецкого Бомжа Денисова с киевской помойки
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0
-2
миг-25 (киев)
27.07.2020 в 23:13
Так пусть Ахметов не побоится прилететь из Бразилии где он скрывается от евросуда в Киев и посмотреть в глаза Луческо
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0
-2
Єфрейтор Сруль (Гуцульщина)
27.07.2020 в 23:11
Взагалі це неповага до тренера який виграв поки що ЄДИНИЙ ! європейський кубок у історіі клубу. У мене не має слів . Мабуть таки вони чогось трусять ..
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+2
0
Футбольный спам (Киев)
27.07.2020 в 23:07
А этот все низнакает как Ахметова лишний раз привознести
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0
0
Лекарь (село Дарница)
27.07.2020 в 23:03
Цыгана инсталлируют в Динамо, как могут. денисовы, палкины, прочие спири-*одоны.
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0
0
Пришта Литин (Киев)
27.07.2020 в 23:01
Если кротоскот беснуется, значит всё нормально, парни.
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+1
-1
avatar
fcchauka (Днепр)
27.07.2020 в 23:01
Будет смотреть как Мораес смотрит в газа Суркису)
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+1
0
Joyce (Donetsk)
27.07.2020 в 23:00
"Ничего личного. Это всего лишь бизнес. Точнее, моя работа", пожав плечами, вымолвил Мирча. Уж кто-кто, а РЛА знаком с этим принципом, как никто другой.
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+3
-1
Єфрейтор Сруль (Гуцульщина)
27.07.2020 в 23:08
Ответить
+1
-1
Марio13 (Milano)
27.07.2020 в 22:57
А що Ахметов, йому (Луческу) продовжує платити зарплату? А як Мораєша собі забрали, стидно не було)... Бред. Думаю Луческу купить собі сонячні окуляри, хрен ви його очі побачите)
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+4
-1
oleg dynamo (львівська)
27.07.2020 в 22:57
цигани вони такі,все життя дивиться тобі в очі і бреше,,
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0
-3
avatar
Металлист Харьков
27.07.2020 в 22:52
Мало того что эти фанаты достают , динамовские сердца подливают масла в огонь - так ещё и со стороны Шахтёра дерьмо льётся (((((Видно таки боятся в Шахтёре Луческу !!!
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+4
-1
avatar
Металлист Харьков
27.07.2020 в 22:48
Послушай Денисов - ты хоть не будь на букву П (((Сколько можно заниматься информационной х - йнёй ??? Дайте человеку спокойно работать , не будьте гнидами (((((Он что вам обязан жизнью ? Или раб ваш ???Где хочет - там и работает ! Тем более он вам не подходил !
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+5
0
Єфрейтор Сруль (Гуцульщина)
27.07.2020 в 22:48
Почалося .. А що він був останні 5 років на зарплатні у пана Ріната ?
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+6
0
magnum (Лилль)
27.07.2020 в 22:47
тю..а Луч что то должен Ахмету? контракт несколько лет назад закончился, или у нас рабство еще?)))) раздули **уню
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+6
0
Просто Квашин (Харьков)
27.07.2020 в 22:45
А Луческу что, венчался с Ахметовым ??? Всевышнему клятву на верность давал ???
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+8
0
Kristo (Львов)
27.07.2020 в 22:45
А зачем ему смотреть в глаза Ахметову?
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+10
0


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