Денисов: Мне интересно, как Луческу будет смотреть в глаза Ахметову

Генеральный директор ТК "Футбол" Александр Денисов рассказал о том, что он попытался взять комментарий у президента "Шахтера" Рината Ахметова относительно назначения экс-тренера "горняков" Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо".

"Говорил сегодня с Ринатом Ахметовым. Тему Луческу в "Динамо", президент "Шахтёра" в данный момент комментировать не будет, но договорились, что по окончании еврокубкового сезона запишем с ним большое итоговое интервью, в котором президент "Шахтёра" обязательно прокомментирует и поступок Луческу. Я не знаю, что скажет в интервью Ринат Ахметов, но на мой взгляд, самое важное во всей этой истории с заходом Луческу в "Динамо", не спортивный аспект, а именно человеческий.

Я хорошо помню, что когда Луческу попал в автокатастрофу в Бухаресте, президент "Шахтера" тут же вылетел в Румынию поддержать своего тренера. Я также помню, когда у Луческу случился инфаркт, президент организовал полностью лечение, поддерживал, сохранил контракт и место главного тренера. Я не говорю уже о том, что он всегда поддерживал Луческу в любой сложный момент его донецкой карьеры, особенным в этом смысле выглядит 2008 год, тогда болельщики массово требовали отставки румына и только президент "Шахтёра" встал на защиту Луческу, взяв всю ответственность за результат на себя.

Читайте также Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо - СМИ

И вот теперь Луческу в "Динамо". И мне очень интересно даже не то, как теперь Мирча Луческу будет смотреть в глаза болельщикам "Шахтёра", а как бы он, после всего перечисленного, посмотрел сегодня в глаза Ринату Ахметову", - написал Денисов в Фейсбуке.