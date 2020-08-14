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Мариуполь - Кристалл 5:1. Видео голов, обзор матча
Команды УПЛ и Второй лиги
В составе "Мариуполя" отличились Дмитрий Топалов, Сергей Горбунов, Артем Бондаренко, Илья Путря и Игорь Кирюханцев.
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Источник:Маріуполь
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
14.08.2020 в 11:02
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Микко82 (Херсон)
14.08.2020 в 09:39
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