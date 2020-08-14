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Мариуполь - Кристалл 5:1. Видео голов, обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды УПЛ и Второй лиги

Мариуполь - Кристалл 5:1. Видео голов, обзор матча
Новина українською

Азовцы в рамках подготовки к новому сезону провели спарринг с "Кристаллом" из Херсона (5:1), который выступает во Второй лиге.

В составе "Мариуполя" отличились Дмитрий Топалов, Сергей Горбунов, Артем Бондаренко, Илья Путря и Игорь Кирюханцев.

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В статье: ФК Мариуполь Вторая лига Кристалл (Херсон) УПЛ
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Источник:
Маріуполь

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
14.08.2020 в 11:02
Херсон дворовая команда
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Микко82 (Херсон)
14.08.2020 в 09:39
Взагалі то Кристал буде виступати в першій лізі. Хоча по грі - друга ліга. З таким захистом буде тяжко.
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