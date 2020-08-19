Официально: Минай подписал Кожанова

" Минай " объявил о подписании контракта с экс-игроком сборной Украины, 33-летним Денисом Кожановым.

Об условиях соглашения клуб не сообщает.

Напомним, что хавбек до недавнего времени играл за "Волынь" и покинул команду в середине августа после невыхода команды в УПЛ.

Отметим, что в минувшем сезоне Кожанов забил 18 голов и отдал 9 результативных передач в 30 матчах "Волыни" в Первой лиге и стал лучшим игроком второго дивизиона по системе "гол + пас".