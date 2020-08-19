Премьер-лига
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Официально: Минай подписал Кожанова
Толковое усиление для новичка УПЛ
"
Об условиях соглашения клуб не сообщает.
Напомним, что хавбек до недавнего времени играл за "Волынь" и покинул команду в середине августа после невыхода команды в УПЛ.
Отметим, что в минувшем сезоне Кожанов забил 18 голов и отдал 9 результативных передач в 30 матчах "Волыни" в Первой лиге и стал лучшим игроком второго дивизиона по системе "гол + пас".
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Источник:ФК Минай
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Комментарии (2)
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vlotko (Броди)
19.08.2020 в 22:23
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royalstas (Вінниця)
19.08.2020 в 22:08
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