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Официально: Минай подписал Кожанова

Премьер-лига
(1 голосов)

Толковое усиление для новичка УПЛ

Официально: Минай подписал Кожанова
Новина українською

"Минай" объявил о подписании контракта с экс-игроком сборной Украины, 33-летним Денисом Кожановым.

Об условиях соглашения клуб не сообщает.

Напомним, что хавбек до недавнего времени играл за "Волынь" и покинул команду в середине августа после невыхода команды в УПЛ.

Отметим, что в минувшем сезоне Кожанов забил 18 голов и отдал 9 результативных передач в 30 матчах "Волыни" в Первой лиге и стал лучшим игроком второго дивизиона по системе "гол + пас".

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В статье: Денис Кожанов ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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Комментарии (2)
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vlotko (Броди)
19.08.2020 в 22:23
А Рух? Вчора пройшла інфра , що Рух підписав Кожанова. Де правда?
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royalstas (Вінниця)
19.08.2020 в 22:08
По фото не зрозуміло Кополовець підписав Кобіна чи навпаки)))
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